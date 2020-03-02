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5月報稅4改變 同性伴侶首度可合併申報

最新更新：2020/03/02 17:39
綜所稅即將於5月申報，會計師提醒，2020年有4項改變，多出長照扣除額、「名模條款」可使用，免課稅基本生活費調高，同性伴侶也首度可合併申報。（中央社檔案照片）
綜所稅即將於5月申報，會計師提醒，2020年有4項改變，多出長照扣除額、「名模條款」可使用，免課稅基本生活費調高，同性伴侶也首度可合併申報。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）綜所稅即將於5月申報，會計師提醒，今年有4項改變，多出長照扣除額、「名模條款」可使用，免課稅基本生活費調高，同性伴侶也首度可合併申報；民眾若想運用長照扣除額，應妥善舉證適用資格。

去年綜所稅即將於今年5月進行申報，安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）稅務投資部會計師游雅絜表示，今年報稅主要有4項新制上路。

第1，新增長照特別扣除額，每人每年新台幣12萬元；第2，薪資所得計稅，新增成本費用可核實減除的選項（俗稱名模條款）；第3，納保法保障不課稅的基本生活費，從17.1萬元調高至17.5萬元；第4，去年登記結婚的同性伴侶，首度可自選分開或合併申報所得稅。

其中，針對長照扣除額，游雅絜認為，申報重點在於證明符合長期照顧的事實資料，無須就支出金額逐一蒐集憑證，即使未聘僱外籍看護工或是受有補助等情形，只要符合條件，就可享有每人每年定額減除12萬元，但設有排富條款，排除高所得者適用。

游雅絜指出，過去薪資所得只能選擇以「薪資所得特別扣除額」定額方式減除，現行標準為20萬元，今年新增另一個選擇。

游雅絜表示，民眾如果去年職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出等3項特定費用，於申報時填寫薪資費用申報表、檢附憑證及證明文件，符合規定者，可核實認定，但要留意各項特定費用，都訂有薪資收入3%的上限。

舉例來說，年薪200萬元上班族，去年支出職業專用服裝費8萬元、進修訓練費9萬元，及職業上工具支出8萬元，合計為25萬元，但由於各項費用最多都只能列報薪資收入的3%，也就是6萬元，3項最多只能列報18萬元，因此選擇以「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，較為有利。

不過，假設是年薪300萬元上班族，去年一樣支出職業專用服裝費8萬元、進修訓練費9萬元，及職業上工具支出8萬元，合計為25萬元，在各項費用可列報薪資收入3%，也就是9萬元前提下，3項費用都可全額減除，因此選擇核實減除選項，稅上更為划算。（編輯：楊凱翔）1090302

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