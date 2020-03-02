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醫院暫緩疫區旅遊史民眾就醫 指揮中心：尊重

最新更新：2020/03/02 18:30

（中央社記者陳偉婷台北2日電）長庚醫院公告，有旅遊疫情警示區旅遊史的民眾應暫緩探病、就醫；外界質疑恐侵害民眾醫療權。疫情指揮中心指揮官陳時中說，尊重醫院管理。醫事司也有配套措施，不會影響權益。

防範COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），長庚醫院公告，即起14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾暫緩探病、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。

林口長庚副院長暨發言人黃璟隆上午接受媒體聯訪時表示，因有些武漢肺炎病人沒有症狀，也可能不會發燒，身上卻帶有病毒，為了保障醫護和其他民眾的安全，限制曾到旅遊疫情建議等級一到三級國家的民眾，14天內除非緊急醫療或發生緊急事件，暫時不要來醫院看診、檢驗、手術。但若急症，仍可以到急診。

衛生福利部醫事司長石崇良下午在記者會回應媒體提問時說，指揮中心已經多次強調，這段時間沒有必要別去醫院，尤其從這幾個旅遊警示地區回來者，14天內本來就應該居家檢疫或自主健康管理，應以居家生活為主，不要出入公共場所，當然要減少探病，一方面保護自己，也落實醫院感染控制。

如果真的有就醫需求，石崇良說，慢性病民眾若需要在14天內去拿藥，可以委託家屬代領；過了14天，就可以恢復正常；若是緊急醫療需求，可以打地方衛生局專線，可以遠距醫療或是安排就醫。

石崇良說，在這段時間，多數醫院急診都會協助篩檢工作，負荷量很重，希望民眾配合落實分級就醫，沒特別需要，不要直接往大醫院急診跑。若真的檢傷分類屬一二級的嚴重者，可由救護車協助送醫；若輕症就到地區醫院或診所。

疫情指揮中心指揮官陳時中也說，對醫院的管理，予以尊重。（編輯：陳清芳）1090302

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