桃園防範武漢肺炎 清明掃墓擬提早分流人潮

桃園市長鄭文燦（中）3日出席防疫專案會議表示，市府希望採取人潮分流及疏散對策，由相關單位在3月份將各公墓、納骨塔或生命紀念園區整理好，把掃墓時間延長到一個月，讓民眾有4個星期的週六、週日可運用，以紓解掃墓人潮。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年3月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天表示，希望將掃墓時間拉長至一個月，讓民眾提早從三月起就可陸續進行掃墓，但聯合法會則是停辦，至於民間祭祀公業，因涉及業者自主問題，將另外協調討論。

鄭文燦上午出席防疫專案會議表示，因應清明掃墓人潮，包括海外台商可能回台掃墓，市府希望採取人潮分流及疏散對策，由相關單位在三月份將各公墓、納骨塔或生命紀念園區整理好，把時間延長到一個月，讓民眾有4個星期的週六、週日可運用，以紓解掃墓人潮。

鄭文燦指出，在武漢肺炎流行期間，聯合法會也將停辦，讓民眾簡單祭拜。至於民間的祭祀公業，因涉及民間業者自主問題，市府將再協調討論如何讓防疫對策能夠落實。但在公部門的部分則是要優先處理。

鄭文燦說，防疫期間政府的建設工作不能停頓，該開工的還是開工，但不舉行開工典禮，等疫情緩和之後，會再選擇適當時機視察工程進度。另外，針對探病限制及5日開始的口罩擴大供應政策，也會請衛生局與新聞處加強宣導，呼籲民眾一起配合。（編輯：方沛清）1090303