武漢肺炎12人已出院 北部老翁群聚案結案

中央流行疫情指揮中心3日下午舉行記者會，指揮官陳時中（前）宣布，台灣新增1例武漢肺炎確診個案，為北部醫院50餘歲確診婦女同病房、不同病室的陪病家屬。國內目前有42例確診個案。中央社記者郭日曉攝 109年3月3日

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北3日電）台灣目前有42名武漢肺炎確診個案，已有12人康復出院。中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部80歲老翁群聚案結案，感染源仍不明。

中央流行疫情指揮中心統計，目前台灣有42名COVID-19冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診（今日新增第42例），確診個案中，1名死亡、12名已出院，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮官陳時中下午在記者會拿出準備好的圖表說，目前有3個群聚案還查無感染源，其中北部60餘歲女性群聚案，已在2月26日結案；另一起北部80餘歲老翁的群聚案，共6人染疫，也在今天結案；第三起則是北部醫院群聚案，還需要釐清感染源。

陳時中說，結案的北部老翁群聚案，共828名接觸者，其中專家討論認為，645人不用採檢，採檢的183人中，僅確診的5人是陽性。此群聚案包含一名非法移工，其接觸者也是陰性。

陳時中手中的圖表是參考中央社網站圖表再略做修改，他也感謝製表的媒體，讓資訊更清楚易讀。

針對案33、39、40境外移入個案接觸者，指揮中心持續追蹤健康情形及採檢結果。

另外，鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。以色列團返台國人中，一人因呼吸道症狀後送就醫，採檢結果還未知，但沒發燒，X光檢查也正常。（編輯：唐聲揚）1090303