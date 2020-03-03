流感疫情脫離流行期 類流感者公費藥劑使用延長

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天宣布，流感疫情已脫離流行期，但民眾仍不可掉以輕心。此外，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，不論國籍、臨床評估符合類流感診斷者就能用藥，延長到3月底止。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內流感疫情持續下降，上週（2月23日至2月29日）急診就診人次達1萬2059，雖逢連續假日，仍較前一週下降4.4%。另門急診類流感就診達4萬6433人次，也比前一週下降11.6%。

疾管署疫情中心主任劉定萍在疫情週報表示，上述2項指標都已連續2週低於過去4個流感季脫離流行期的當週就診人次，重症病例也明顯下降，研判脫離流感流行期。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，上週流感併發重症新增6例確定病例，年齡介於36至87歲間；12例經審查與流感相關死亡，年齡介於28至94歲，其中11人沒有打本季流感疫苗。

本季（2019年10月起迄2020年3月2日）流感併發重症病例累計965例，年齡層以65歲以上為主（43%），其次為50至64歲（32%），98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史。

流感重症死亡病例累計112例，98%病例未接種本季流感疫苗；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔76.5%。

疾管署統計，截至3月2日止，全國公費流感疫苗接種數達600萬劑，僅剩約4萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。

疾管署副署長莊人祥表示，民眾如有類流感症狀，可戴口罩到全國4000多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師判定符合公費藥劑使用條件者，不需快篩，即可開立公費藥劑。

公費藥劑擴大使用條件「類流感病人，臨床評估符合流感診斷者（不論國籍）」，適用期間由2月29日延長至3月31日止。（編輯：管中維）1090303