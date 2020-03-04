宜縣府推防疫安心包 居家隔離追劇種花不無聊

因應武漢肺炎疫情，宜蘭縣政府4日推出居家防疫安心包，提供食、衣、住、行、育、樂等服務，更有療癒盆栽DIY，陪伴居家隔離或檢疫民眾度過14天不便。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年3月4日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）武漢肺炎疫情延燒，為陪伴居家隔離或檢疫民眾度過14天不便，宜蘭縣政府今天推出居家防疫安心包，提供食、衣、住、行、育、樂等服務，更有療癒盆栽DIY，讓居家者不無聊。

宜蘭縣政府今天在縣長林姿妙主持下，對外公布居家防疫安心包內容。

林姿妙致詞時說，考量居家檢疫或隔離的縣民在14天內暫時無法外出，在食、衣、住、行、育、樂等6大面向可能遇到困難，縣府日前就與各鄉鎮市公所提供送餐、緊急協助就醫及垃圾清運等服務。

她表示，居家防疫安心包除了有口罩、漂白水、肥皂、垃圾袋、宜蘭優質米，還有花卉種子、盆栽與培養土可以種植療癒之外，也有中華電信、台灣大寬頻、台灣連線股份有限公司（Line TV & Music）及台固媒體科技公司等，提供多元的電影、音樂、電子書及追劇等免費體驗序號休閒包，希望在公私部門聯手努力下，陪伴民眾一起抗疫。

宜蘭縣衛生局表示，縣府已於3月1日啟用「宜蘭縣政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，除有關懷專線1999供民眾諮詢疫情外，居家檢疫或隔離的縣民若因疫情產生相關情緒及壓力反應時，也可撥打這支專線，將由心理師提供電話關懷諮詢服務。（編輯：李錫璋）1090304