更多編輯台推薦新聞：
以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機
國際

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
蔡阿嘎夫妻停等紅燈遭襲 黑衣男持鋁棒毆打
首頁 / 生活

新北防疫 銀髮族社教課程全延到4月開學

最新更新：2020/03/04 18:57

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北4日電）要樂活也要顧健康，新北市政府表示，基於武漢肺炎防疫考量，避免抵抗力較弱的年長者有感染風險，松年大學及婦女大學等所有銀髮族參與的社教課程全部延到4月開課。

市府今天表示，由於疫情嚴峻，為了避免抵抗力較弱的年長者有感染風險，松年大學、婦女大學和樂活大學及長春學苑等銀髮課程近千班延後4月開課。

另外，有許多年長者參與的13所社區大學及31所樂齡學習中心，也都延後到4月中旬後開課；勞工大學確定延到4月6日開學，招生時間也延長至3月24日晚間12時止，預定於3月26日公告開課結果。

市府表示，許多人將受延後開課影響，以專為年滿55歲開辦的松年大學為例，全年招生班數就達970班，婦女和樂活大學也有近40班。

社會局表示，延後開課期間，各承辦單位可趁機加強防疫整理，包含學習環境、課桌椅、教學器材等，用酒精或漂白水擦拭消毒，等疫情緩解就能立即開課，保護學員身體健康。

教育局表示，已邀集社大等單位召開防疫會議，將加強防疫演練及環境消毒等防疫工作，同時也將對教職員工生進行旅遊史及接觸史等調查，至於確實開課日期將視疫情狀況再行評估調整。（編輯：李錫璋）1090304

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報