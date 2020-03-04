新北防疫 銀髮族社教課程全延到4月開學

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北4日電）要樂活也要顧健康，新北市政府表示，基於武漢肺炎防疫考量，避免抵抗力較弱的年長者有感染風險，松年大學及婦女大學等所有銀髮族參與的社教課程全部延到4月開課。

市府今天表示，由於疫情嚴峻，為了避免抵抗力較弱的年長者有感染風險，松年大學、婦女大學和樂活大學及長春學苑等銀髮課程近千班延後4月開課。

另外，有許多年長者參與的13所社區大學及31所樂齡學習中心，也都延後到4月中旬後開課；勞工大學確定延到4月6日開學，招生時間也延長至3月24日晚間12時止，預定於3月26日公告開課結果。

市府表示，許多人將受延後開課影響，以專為年滿55歲開辦的松年大學為例，全年招生班數就達970班，婦女和樂活大學也有近40班。

社會局表示，延後開課期間，各承辦單位可趁機加強防疫整理，包含學習環境、課桌椅、教學器材等，用酒精或漂白水擦拭消毒，等疫情緩解就能立即開課，保護學員身體健康。

教育局表示，已邀集社大等單位召開防疫會議，將加強防疫演練及環境消毒等防疫工作，同時也將對教職員工生進行旅遊史及接觸史等調查，至於確實開課日期將視疫情狀況再行評估調整。（編輯：李錫璋）1090304