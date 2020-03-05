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油價下週可望跌0.5元 連2週調降

最新更新：2020/03/05 11:04

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）加油先等等，油價有望連續2週調降，根據中油油價公式，汽、柴油估9日起每公升調降新台幣0.5元，95汽油每公升25.7元，實際價格依中油8日公布為準。

本週汽、柴油每公升各調降0.8元及0.9元，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.5元。

如依預估，92無鉛汽油每公升24.2元、95無鉛汽油每公升25.7元、98無鉛汽油每公升27.7元、超級柴油每公升21.9元。油價有望連二週下降，汽油每公升累積跌幅達1.3元，若加滿50公升油箱，車主便將省下65元。

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國境外確診病例大幅增加，衝擊全球經濟成長，打擊市場信心，同時造成原油需求下滑。另外，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯是否需要進一步減產以因應疫情，看法仍存分歧，上述原因均導致本週國際原油價格持續走跌。

根據中油官網，累算至3月4日的7D3B週均價為51.29美元，較上週52.73美元下跌1.44美元；新台幣兌美元匯率30.083元，較上週30.397元升值0.314元。（編輯：張均懋）1090305

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