送餐到醫院外指醫護髒 Foodpanda：深感抱歉

南投縣佑民醫院醫護人員叫餐點外送，外送員送抵醫院後，保持很遠距離請醫護人員到院外取餐，理由是「你們很髒、醫院很髒」。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽、蔡芃敏南投縣5日電）南投縣佑民醫院醫護人員叫餐點外送，外送員送抵醫院後，保持很遠距離請醫護人員到院外取餐，理由是「你們很髒、醫院很髒」；美食外送平台Foodpanda說，深感抱歉。

網友在社群網站臉書（Facebook）社團「草屯人」討論醫院武漢肺炎防疫措施，帳號名稱為Wan Chi Liao的網友提到：「前幾天有同事叫外送Foodpanda，結果外送員到醫院外打給同事，請她到醫院外取貨，並說因為你們很髒、醫院很髒」。她知道外送員很辛苦，但這些話讓同事很受傷。

草屯鎮知名大型醫療院所為佑民醫院，記者向佑民醫院查證發文網友是否為醫院員工，佑民醫院證實這名網友是廖姓護理人員；經初步詢問相關人員，遭辱「你們很髒、醫院很髒」是事實，但不願透露業者名稱。

佑民醫院表示，疫情發生前，醫院人員如果叫餐點外送，外送員都會進醫院送達各樓層，但疫情發生後，外送員只送到醫院門口。這名外送員保持更遠距離，相隔一條馬路、站在對街請護理師下樓取餐。

佑民醫院說，考量防疫，外送員不進醫院是正確行為，但醫護人員很辛苦，希望外界不要歧視，多鼓勵與加油，醫院都有落實防疫措施，請民眾不必過度恐慌。

佑民醫院表示，大多數民眾都支持醫院及護理人員「抗疫」，疫情發生後，也有民眾送花鼓勵，相信外送員是無心之過，不再追究，讓風波平息。

網友打氣說：「怎麼可以這樣，沒有第一線醫護人員，我們健康誰來守護」、「真沒水準，最辛苦是醫護人員」、「加油，醫護人員辛苦了」；也有網友緩頰，不能因一名外送員行為而一竿子打翻一條船。

Foodpanda告訴中央社記者，全力支持防疫，確保顧客、餐廳與外送夥伴安全與健康，但外送夥伴溝通時措辭不當，而讓消費者感到不愉快，深感抱歉。

Foodpanda說，外送夥伴配送到醫療院所時，建議主動與顧客聯繫到通風良好的醫院出入口旁領餐點，如果外送夥伴仍有疑慮，可於接單時透過「拒單」功能，彈性自主選擇服務內容。

另外，佑民醫院表示，至今尚未收治或接觸任何武漢肺炎確診病患，但考量醫院在地方上無可替代的功能，須超前規劃，建立具測出武漢肺炎患者能力，所有疑似病人阻絕院外篩檢站檢疫、隔離，確診後立即轉送有負壓隔離病房的專責醫院隔離診療。

佑民醫院說，徹底分艙分流，確保院內所有醫護及工作人員安全，讓醫院內成為安全區域，提供所有看診、住院鄉親安全與安心就醫環境。（編輯：李明宗）1090305