更多編輯台推薦新聞：
因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

公眾集會武漢肺炎防疫指引 辦逾千人活動先評6指標

最新更新：2020/03/05 19:22
武漢肺炎疫情延燒，疾管署5日宣布，逾千人集會或畢典、宗教活動舉辦前應先評估6大風險指標。（示意圖／中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情延燒，疾管署5日宣布，逾千人集會或畢典、宗教活動舉辦前應先評估6大風險指標。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，大型慶典、宗教活動是否停辦引發爭議，疾管署今天宣布，逾千人集會或畢典、宗教活動舉辦前應先評估6大風險指標，現階段暫不建議參加者全面戴口罩。

衛生福利部疾病管制署今天公布武漢肺炎「公眾集會」因應指引指出，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染病例，本土病例數已超過境外移入病例數且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊。

根據世界衛生組織（WHO）定義，只要聚集人數在1000人以上就屬於聚眾集會；另像是開學、畢業典禮、節慶、祭典、運動賽事、宗教、政治、文化、學術、藝文、旅遊、法人、社團、非政府組織（NGO）性質等多人聚眾活動等也在適用範圍。

該指引指出，主辦單位舉辦公眾集會前應依6指標進行風險評估，包括能否事先掌握參加者的旅遊史及確診病例接觸史、活動空間通風換氣情況、活動參加者之間距離是否超過一公尺、活動期間參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間、活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩，必要時可邀主管機關及地方衛生單位共同討論。

若公眾聚會經評估具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理，當指揮中心宣布疫情已進入社區傳播階段，則應依指揮中心指示辦理。

不過，對於有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等則建議避免參加。

一旦經評估決定辦理，主辦單位應定防疫應變計畫，包括事先對集會活動場所、用具消毒，設置充足洗手設施，一天以上、需安排住宿的活動應確保通風良好，避免安排多人集中在同一房間。

該指引強調，目前不建議所有參加者與工作人員全面配戴口罩，但若有工作人員可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，或是其他須在人潮眾多的密閉場所工作人員，則建議配戴口罩。

若發現疑似個案應立即依照應變機制通報衛生單位，並連繫後送醫院，將疑似個案送醫，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施，並考慮是否調整、延期或取消，避免疫情擴大。（編輯：張雅淨）1090305

延伸閱讀
武漢肺炎疫情 陳時中：長期來看社區感染無法避免防武漢肺炎 徐國勇：暫停「全國性」酒測 地方酒測繼續做武漢肺炎防疫 醫院探病陪病管制措施一次看
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報