公眾集會武漢肺炎防疫指引 辦逾千人活動先評6指標

武漢肺炎疫情延燒，疾管署5日宣布，逾千人集會或畢典、宗教活動舉辦前應先評估6大風險指標。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，大型慶典、宗教活動是否停辦引發爭議，疾管署今天宣布，逾千人集會或畢典、宗教活動舉辦前應先評估6大風險指標，現階段暫不建議參加者全面戴口罩。

衛生福利部疾病管制署今天公布武漢肺炎「公眾集會」因應指引指出，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染病例，本土病例數已超過境外移入病例數且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊。

根據世界衛生組織（WHO）定義，只要聚集人數在1000人以上就屬於聚眾集會；另像是開學、畢業典禮、節慶、祭典、運動賽事、宗教、政治、文化、學術、藝文、旅遊、法人、社團、非政府組織（NGO）性質等多人聚眾活動等也在適用範圍。

該指引指出，主辦單位舉辦公眾集會前應依6指標進行風險評估，包括能否事先掌握參加者的旅遊史及確診病例接觸史、活動空間通風換氣情況、活動參加者之間距離是否超過一公尺、活動期間參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間、活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩，必要時可邀主管機關及地方衛生單位共同討論。

若公眾聚會經評估具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理，當指揮中心宣布疫情已進入社區傳播階段，則應依指揮中心指示辦理。

不過，對於有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等則建議避免參加。

一旦經評估決定辦理，主辦單位應定防疫應變計畫，包括事先對集會活動場所、用具消毒，設置充足洗手設施，一天以上、需安排住宿的活動應確保通風良好，避免安排多人集中在同一房間。

該指引強調，目前不建議所有參加者與工作人員全面配戴口罩，但若有工作人員可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，或是其他須在人潮眾多的密閉場所工作人員，則建議配戴口罩。

若發現疑似個案應立即依照應變機制通報衛生單位，並連繫後送醫院，將疑似個案送醫，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施，並考慮是否調整、延期或取消，避免疫情擴大。（編輯：張雅淨）1090305