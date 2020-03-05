受隔離檢疫者8稅可延期繳納 綜所稅期限至6月底

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）因應武漢肺炎疫情，財政部祭出史上最大規模延期繳稅措施，民眾因遭隔離或檢疫，導致無法如期繳稅，平均可延後半個月至1個月繳稅，範圍涵蓋綜所稅、房屋稅、牌照稅、營所稅、營業稅等8項稅目。

為防止武漢肺炎疫情擴散，對染疫者或可能被傳染的高風險者，進行隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫為重要抗疫手段，考量不論治療、隔離或檢疫，都可能使納稅人無法如期在各項稅目開徵期內如期完稅，財政部今天祭出完整延期繳納措施。

財政部官員表示，過去在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、金融海嘯、莫拉克風災及高雄氣爆期間，都曾放寬受天災或疫情影響者可延期繳稅，不過，相較此次是針對全國、通盤就各稅目進行延期措施，適用規模更大。

財政部說明，延期繳稅措施只針對因武漢肺炎遭隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，個人、企業負責人、公司主辦會計人員、受公司委託報稅的會計師、記帳士、報稅代理人等，若有上述情形都符合適用資格。

今年3月至5月開徵的稅目共有8種，包括與民眾較為相關的4月開徵的使用牌照稅、5月綜所稅及房屋稅，以及業者須按期繳納或扣繳的營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅；8種稅目各可延長繳納15天至1個月繳納。

舉例來說，申報期限為5月1日至6月1日的綜所稅、營所稅及房屋稅，最晚可延長至6月30日繳納；申報期限為4月1日至4月30日的使用牌照稅，則可延長繳納至6月1日，其餘各類營業稅則大多展延約15至20天繳納。

財政部補充，考量接受隔離治療者，治療期間可能拉的很長，不像居家隔離等只需要14天，因此再放寬遭隔離治療者，如果無法如期在展延後的繳稅期間內完稅，可再展延20日繳稅，只要在隔離治療結束後次日起算的20天內完稅，就不算逾期申報。（編輯：林孟汝）1090305