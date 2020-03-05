更多編輯台推薦新聞：
因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎／澳洲確診外籍男曾在台就醫 研判境外感染機會高

最新更新：2020/03/05 20:28
在澳洲確診武漢肺炎的58歲外籍男子曾搭乘長榮班機，中央流行疫情指揮中心5日表示，該男子2月23日自英國經曼谷轉機後入境台灣，27日曾因咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫。左起為指揮中心指揮官陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。中央社記者裴禛攝　109年3月5日
在澳洲確診武漢肺炎的58歲外籍男子曾搭乘長榮班機，中央流行疫情指揮中心5日表示，該男子2月23日自英國經曼谷轉機後入境台灣，27日曾因咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫。左起為指揮中心指揮官陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。中央社記者裴禛攝　109年3月5日

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）在澳洲確診的58歲外籍男子日前曾搭乘長榮班機，指揮中心今天表示，該男子2月23日自英國經曼谷轉機後入境台灣，27日曾因咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，研判境外感染後在台發病機會高。

防疫資訊

一名男子3月2日搭乘長榮航空BR315自桃園機場出發，3月3日抵達布里斯本後，同日搭乘維珍澳洲航空VA1394自布里斯本前往阿德雷德，近日確診武漢肺炎，駐布里斯本辦事處今天證實，該男子為外籍人士；長榮航空表示，回程班機BR316原訂今晚回台，但因此事件取消。

中央流行疫情指揮中心今天晚間在記者會中表示，根據指揮中心向澳洲當局瞭解該名58歲外籍個案身分，另依據現有資訊，已鎖定一名可能個案，該個案2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，於2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台。

指揮中心指出，初步研判該名個案於境外感染後在台發病的機會較高，目前正透過各項聯繫管道，積極調查個案2月23日至3月2日間在台行程，以進行接觸者匡列，請民眾勿過度恐慌。（編輯：唐聲揚）1090305

延伸閱讀
武漢肺炎增2例 1與案39同個插花班1菲律賓境外移入公眾集會武漢肺炎防疫指引 辦逾千人活動先評6指標武漢肺炎日本防疫升級 安倍：9日起從中韓入境者隔離2週武漢肺炎疫情 華航放寬二級警示區免費改票長榮往返菲律賓航班調整 部分取消暑假延後放 長榮航宣布改退票免收手續費
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報