武漢肺炎／澳洲確診外籍男曾在台就醫 研判境外感染機會高

在澳洲確診武漢肺炎的58歲外籍男子曾搭乘長榮班機，中央流行疫情指揮中心5日表示，該男子2月23日自英國經曼谷轉機後入境台灣，27日曾因咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫。左起為指揮中心指揮官陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。中央社記者裴禛攝 109年3月5日

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）在澳洲確診的58歲外籍男子日前曾搭乘長榮班機，指揮中心今天表示，該男子2月23日自英國經曼谷轉機後入境台灣，27日曾因咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，研判境外感染後在台發病機會高。

一名男子3月2日搭乘長榮航空BR315自桃園機場出發，3月3日抵達布里斯本後，同日搭乘維珍澳洲航空VA1394自布里斯本前往阿德雷德，近日確診武漢肺炎，駐布里斯本辦事處今天證實，該男子為外籍人士；長榮航空表示，回程班機BR316原訂今晚回台，但因此事件取消。

中央流行疫情指揮中心今天晚間在記者會中表示，根據指揮中心向澳洲當局瞭解該名58歲外籍個案身分，另依據現有資訊，已鎖定一名可能個案，該個案2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，於2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台。

指揮中心指出，初步研判該名個案於境外感染後在台發病的機會較高，目前正透過各項聯繫管道，積極調查個案2月23日至3月2日間在台行程，以進行接觸者匡列，請民眾勿過度恐慌。（編輯：唐聲揚）1090305