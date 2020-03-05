醫護手部清潔恐未落實釀群聚 張上淳：絕無責備

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（右）日前表示，北部醫院武漢肺炎群聚感染可能來自醫護手部清潔未落實。張上淳5日晚間在台北出席記者會澄清，絕無責備之意，只是透過任何可能性避免類似事件再發生。中央社記者裴禛攝 109年3月5日

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）指揮中心召集人張上淳日前表示，北部醫院武漢肺炎群聚感染可能來自醫護手部清潔未落實。張上淳今天澄清，絕無責備之意，只是透過任何可能性避免類似事件再發生。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天晚間在記者會中做出上述表示，他說，北部院內群聚事件確診的護理人員當中，照顧時間長的護理人員沒有感染、照顧時間短的護理人員卻感染武漢肺炎，確實令人困惑。

張上淳說，為了釐清疑慮，首先希望了解這種狀況為何發生，以便未來類似事件發生時才有預防方式，經比較分析，其中一個可能性就是護理人員的手不小心摸到眼口鼻，確實是一個可能性，完全沒有責怪護理人員的意思，而且事情既然發生了，就要去想有哪些可能性，避免類似事件再發生。

張上淳指出，從第一例個案發生至今，他多次到醫院替醫護人員打氣，深知第一線醫護人員辛勞，過去SARS期間他也曾第一線照顧病人，明白第一線壓力，因此絕無責怪之意，而是希望盡可能探討原因，避免任何人發生類似事情。

指揮中心指揮官陳時中也強調，張上淳這番話沒有任何責備味道，只是認為有這個可能性，畢竟一個人要不摸臉也很困難，「10分鐘不摸臉可能都痛苦得不得了」，他們也了解第一線人員的辛苦，手一亂動都可能暴露在風險當中，他也代表防疫單位表達對第一線人員的敬意與謝意。（編輯：謝雅竹）1090305