韓國全面普篩 陳時中：台灣目前沒必要

（中央社記者余曉涵、張茗喧台北5日電）武漢肺炎疫情升溫，韓國已經全面普篩，對此衛福部長陳時中表示，全面做普篩是在病例相當大的情況下才會做，目前台灣沒有必要，而是把鎖定風險對象，確實篩檢跟隔離是首要方向。

COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，韓國目前也已經累積5766例，韓國也已經採取全面普篩。

對此，衛福部長陳時中在中央流行疫情指揮中心的記者會中表示，台灣目前篩檢量能的部分是主動擴大社區監測以及針對有國外旅遊史的部分主動篩檢。

陳時中指出，整體來說韓國有他們的背景環境，會全面普篩是因為病例數相當龐大的情況下來會做，而且必須要普篩以及隔離一起做。

陳時中舉例，像是鑽石公主號的狀況，篩檢陰性的旅客又放回去，導致第2天又染到病，就會反覆在社區裡感染。

陳時中指出，普篩需要很大的量能，檢查完後要把有病跟沒病的區隔開來，台灣目前沒有必要這麼做，台灣目前的首要方向是鎖定特定風險對象，確實篩檢跟隔離。

指揮中心也指出，因應全球疫情，為強化國內疫情監測，以及早發現疑似個案並防堵病毒於社區及醫療院所傳播，國內自2月16日起啟動加強社區監測方案，並回溯1月13日至2月16日間曾有國外旅遊史且勾稽健保資料診斷肺炎住院病患共888案，其中採檢703案，結果均為陰性。（編輯：張銘坤）1090305