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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

第39案插花班同學染武漢肺炎 僅接觸2個下午

最新更新：2020/03/05 21:40
武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心5日宣布新增確診2例武漢肺炎，其中1人是本國籍女性，曾與第39例確診個案同在插花班上課，另1例為菲律賓境外移入。（中央社製圖）
武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心5日宣布新增確診2例武漢肺炎，其中1人是本國籍女性，曾與第39例確診個案同在插花班上課，另1例為菲律賓境外移入。（中央社製圖）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）原本宣布結案的武漢肺炎第39案死灰復燃，指揮中心今天宣布該個案的插花班同學染疫，兩人曾面對面接觸2個下午，已對新增個案家人採檢，均為陰性。

防疫資訊

國內日前確診一名境外移入武漢肺炎病例，是國內第39案、北部60多歲女性，疑在杜拜、埃及旅遊時染病，指揮中心原認為此案結案，不料今天傳出她的插花班同學也染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間在記者會中宣布第39案死灰復燃，遭感染的第43案是北部50多歲女性，近期無國外旅遊史，2月24日、25日曾與第39案一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者。

個案3月3日因發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，今天確診，研判為群聚事件，其住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤個案接觸者健康情形。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，據了解，第43案和第39案接觸有2天，都只有一個下午的時間。

陳時中說，第39案確診後防疫單位並未對第43案採檢，而是直接居家隔離，觀察期間出現症狀就立即採檢，揪出新病例，已對個案家人採檢，均為陰性。（編輯：黃世雅）1090305

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心5日晚間舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中（後左4）出席主持，宣布新增2例武漢肺炎確診病例。中央社記者裴禛攝　109年3月5日
武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心5日晚間舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中（後左4）出席主持，宣布新增2例武漢肺炎確診病例。中央社記者裴禛攝　109年3月5日
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