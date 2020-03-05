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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

北部醫院群聚3醫護染疫 其餘91醫護均陰性

最新更新：2020/03/05 21:34

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）北部醫院釀院內群聚感染，至今已有3名護理人員確診。指揮中心今天表示，曾和個案接觸的其餘91名醫護均檢驗完畢，全數為陰性，若未來有新增個案會再進一步採檢。

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內新增2例武漢肺炎確診個案，接觸者追蹤中，截至目前國內累計病例達44例。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，第34案相關群聚事件已掌握接觸者407人，共採檢342人，其中6人陽性（案35至38及案41、42）、325人陰性、其餘檢驗中；醫護人員方面已採檢94人、其中3人陽性，其餘均為陰性，未來若有新增病例會針對接觸過的醫護進一步採檢。

此外，指揮中心指出，因應全球疫情，為強化國內疫情監測，以及早發現疑似個案並防堵病毒於社區及醫療院所傳播，國內自2月16日起啟動加強社區監測方案，並回溯1月13日至2月16日間曾有國外旅遊史且勾稽健保資料診斷肺炎住院病患共888案，其中採檢703案，結果均為陰性。

指揮中心統計，國內截至目前累計2791名嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，含44名確診、2446名排除，餘隔離檢驗中（211名初驗陰性、其餘待檢驗）；確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。（編輯：黃世雅）1090305

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