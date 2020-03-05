武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩

一名外籍音樂家日前來台演出後，在澳洲確診武漢肺炎。文化部長鄭麗君5日表示，文化部跟所屬場館將強化防疫，觀眾全面採梅花座、戴口罩。圖為國家演奏廳。（民眾提供）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）一名外籍音樂家日前來台演出後，在澳洲確診武漢肺炎。文化部長鄭麗君今天表示，文化部跟所屬場館將強化防疫，除量體溫、消毒外，觀眾全面採梅花座、戴口罩。

鄭麗君今天晚間在中央流行疫情指揮中心記者會表示，文化部跟所屬場館春節期間就強化防疫措施，包括量體溫、手部消毒等，未來體溫高於攝氏37.5度者不予進入，可以退票、建議就醫，其餘民眾全程戴口罩、座位採梅花座或隔排，保持適當距離，以保持因應指引建議的適度距離。

此外，進場前、散場後都要進行空間消毒，會妥善規劃動線控管人流，表演型、靜態展覽型的場館除了入口量體溫、乾洗手外 ，場館應控管同一時間、空間的容留人數。（編輯：謝雅竹）1090305