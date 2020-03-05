更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩
生活

武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩

最新更新：2020/03/05 23:52
一名外籍音樂家日前來台演出後，在澳洲確診武漢肺炎。文化部長鄭麗君5日表示，文化部跟所屬場館將強化防疫，觀眾全面採梅花座、戴口罩。圖為國家演奏廳。（民眾提供）
一名外籍音樂家日前來台演出後，在澳洲確診武漢肺炎。文化部長鄭麗君5日表示，文化部跟所屬場館將強化防疫，觀眾全面採梅花座、戴口罩。圖為國家演奏廳。（民眾提供）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）一名外籍音樂家日前來台演出後，在澳洲確診武漢肺炎。文化部長鄭麗君今天表示，文化部跟所屬場館將強化防疫，除量體溫、消毒外，觀眾全面採梅花座、戴口罩。

防疫資訊

鄭麗君今天晚間在中央流行疫情指揮中心記者會表示，文化部跟所屬場館春節期間就強化防疫措施，包括量體溫、手部消毒等，未來體溫高於攝氏37.5度者不予進入，可以退票、建議就醫，其餘民眾全程戴口罩、座位採梅花座或隔排，保持適當距離，以保持因應指引建議的適度距離。

此外，進場前、散場後都要進行空間消毒，會妥善規劃動線控管人流，表演型、靜態展覽型的場館除了入口量體溫、乾洗手外 ，場館應控管同一時間、空間的容留人數。（編輯：謝雅竹）1090305

在澳洲確診武漢肺炎的外籍男子日前曾來台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）與文化部長鄭麗君（右）5日晚間出席記者會，證實該男子為外籍音樂家，他於2月23日入境後，28日晚間在國家音樂廳、3月1日在演奏廳參與演出。國家音樂廳節目取消，相關空間消毒。中央社記者裴禛攝　109年3月5日
在澳洲確診武漢肺炎的外籍男子日前曾來台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）與文化部長鄭麗君（右）5日晚間出席記者會，證實該男子為外籍音樂家，他於2月23日入境後，28日晚間在國家音樂廳、3月1日在演奏廳參與演出。國家音樂廳節目取消，相關空間消毒。中央社記者裴禛攝　109年3月5日
延伸閱讀
澳洲確診音樂家曾台北演出 21人需隔離 國家音樂廳閉館台北國際書展是否再延期 鄭麗君：3月會決定公眾集會武漢肺炎防疫指引 逾千人活動先評6指標文化部研議紓困措施 爭取藝文消費納入抵用券範圍
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報