布萊特狄恩染武漢肺炎 在台灣演出返澳洲後確診

2月底3月初在台北國家音樂廳演出的澳洲作曲家布萊特狄恩，在返回澳洲後確診感染2019年冠狀病毒疾病。（圖取自facebook.com/brett.dean.official）

（中央社記者丘德真雪梨6日專電）2月底3月初在台北國家音樂廳演出的澳洲作曲家布萊特狄恩（Brett Dean），在返回澳洲後確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），消息已由經紀公司證實。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，狄恩確診感染的消息5日由他的經紀公司Intermusica證實。

Intermusica在一份聲明中表示，狄恩目前在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）一家醫院接受治療。

58歲的狄恩原先預定7日出席阿得雷德藝術節（Adelaide Festival），指揮阿得雷德交響樂團一場演出。但受病情影響，已取消這項行程。

阿得雷德藝術節總監布魯克曼（Rob Brookman）說，狄恩和經紀公司昨晚一直保持聯絡。他說，雖然狄恩昨晚可能不會睡得太好，但今天早上通話時，他覺得狄恩的情況還不錯。

布魯克曼說，雖然狄恩身體不適後兩天才到醫院，但正是因為身體不適，所以沒參與彩排，也沒有和樂團成員接觸。

布魯克曼認為，除了負責隔離的3名工作人員外，狄恩只和少數人接觸過。

狄恩於3日自桃園機場搭乘長榮航空航班飛抵昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane），再返回阿得雷德。

布萊特狄恩曾任柏林愛樂管弦樂團（Berlin Philharmonic）中提琴團員14年，後來離團恢復自由身，今年擔任中華民國國家交響樂團（NSO）駐團音樂家，2月28日在台北演奏自己作曲的「中提琴協奏曲」。

根據澳洲衛生部網站統計，截至今天上午9時，澳洲共有59個確診病例，2名死亡。其中新南威爾斯州25例、昆士蘭州10例、與鑽石公主號有關的10例、南澳州6例。

但根據南澳州衛生局網站，南澳州共有7個確診病例，包括狄恩。（編輯：郭中翰）1090306