更多編輯台推薦新聞：
達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙
運動

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

早安世界》確診澳洲演奏家曾台北演出 國家音樂廳閉館
早報

早安世界》確診澳洲演奏家曾台北演出 國家音樂廳閉館

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情13/100

布萊特狄恩染武漢肺炎 在台灣演出返澳洲後確診

最新更新：2020/03/06 11:40
2月底3月初在台北國家音樂廳演出的澳洲作曲家布萊特狄恩，在返回澳洲後確診感染2019年冠狀病毒疾病。（圖取自facebook.com/brett.dean.official）
2月底3月初在台北國家音樂廳演出的澳洲作曲家布萊特狄恩，在返回澳洲後確診感染2019年冠狀病毒疾病。（圖取自facebook.com/brett.dean.official）

（中央社記者丘德真雪梨6日專電）2月底3月初在台北國家音樂廳演出的澳洲作曲家布萊特狄恩（Brett Dean），在返回澳洲後確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），消息已由經紀公司證實。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，狄恩確診感染的消息5日由他的經紀公司Intermusica證實。

Intermusica在一份聲明中表示，狄恩目前在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）一家醫院接受治療。

58歲的狄恩原先預定7日出席阿得雷德藝術節（Adelaide Festival），指揮阿得雷德交響樂團一場演出。但受病情影響，已取消這項行程。

阿得雷德藝術節總監布魯克曼（Rob Brookman）說，狄恩和經紀公司昨晚一直保持聯絡。他說，雖然狄恩昨晚可能不會睡得太好，但今天早上通話時，他覺得狄恩的情況還不錯。

布魯克曼說，雖然狄恩身體不適後兩天才到醫院，但正是因為身體不適，所以沒參與彩排，也沒有和樂團成員接觸。

布魯克曼認為，除了負責隔離的3名工作人員外，狄恩只和少數人接觸過。

狄恩於3日自桃園機場搭乘長榮航空航班飛抵昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane），再返回阿得雷德。

布萊特狄恩曾任柏林愛樂管弦樂團（Berlin Philharmonic）中提琴團員14年，後來離團恢復自由身，今年擔任中華民國國家交響樂團（NSO）駐團音樂家，2月28日在台北演奏自己作曲的「中提琴協奏曲」。

根據澳洲衛生部網站統計，截至今天上午9時，澳洲共有59個確診病例，2名死亡。其中新南威爾斯州25例、昆士蘭州10例、與鑽石公主號有關的10例、南澳州6例。

但根據南澳州衛生局網站，南澳州共有7個確診病例，包括狄恩。（編輯：郭中翰）1090306

延伸閱讀
布萊特狄恩曾入座觀眾席 NSO儘速掌握座位名單武漢肺炎／訪台澳籍音樂家確診 合作團員難以置信辦理藝文活動 文化部：應依6項風險評估指標
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報