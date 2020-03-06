中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級

中華電信6日宣布4G/5G升級體驗方案，也提供「5G VIP Pass 自動升級」方案。圖為中華電信門市。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信今天宣布4G/5G升級體驗方案，也提供「5G VIP Pass 自動升級」方案，月繳1399元以上購機方案，可於5G開台當天不加價免換約，自動升級5G客戶，不過中華電未證實1399元就是吃到飽門檻。

5G手機陸續登台，但最快7月5G才開台，為解決這段時間購機綁約民眾後續升級5G的問題，台灣大與台灣之星陸續祭出5G早鳥方案。中華電為市場龍頭老大，其資費具有帶風向作用，格外受到市場矚目。

中華電信今天宣布國內4G/5G最大頻寬有感升級體驗方案，凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，用戶於體驗期間內可升級至5G資費，升級方式將另行公告。

大4G購機方案、青春無敵學生方案的上網吃到飽、網內打到飽門檻分別為999和588元，差別在後者購機身分必須為學生或教職員。

此外，中華電信也提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399元（含）以上購機方案，可於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶。

由於國家通訊傳播委員會（NCC）在5日喊話，盼5G資費在1300元上下，讓消費者用得起，市場推測中華電祭出的5G吃到飽門檻很可能落在1399元，但這是否就是中華電的5G上網吃到飽門檻，中華電並未證實。

中華電進一步說明，「5G Pass體驗」，是指申辦「大4G購機方案」及「青春無敵學生方案」，用戶將於開台後享不加價、體驗5G服務12個月，體驗期間優惠內容及收費同4G合約，而另享的5G網速及5G應用服務體驗，開台當天以簡訊通知用戶5G體驗啟動事宜，並告知5G體驗期間，以及可使用的5G應用服務。

用戶於體驗期間內可升級至5G資費，升級方式將另行公告；體驗期間屆滿，未升級者則維持原4G約內容，不再享有5G網速及5G應用服務。

中華電說明，活動時間自109年3月10日起至5G開台前，Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用。

除了中華電之外，台灣大哥大已在門市祭出5G早鳥預約資費，月繳新台幣1399元，單辦門號、4G上網吃到飽、網內互打免費，網外贈送1300分鐘通話費，但5G開台後，台灣大才會正式推出5G資費，再由消費者決定升級與否。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星提供「優先升級體驗5G」方案的資格，預購三星5G手機S20系列的用戶，都可以在未來5G開台後享有綁約期間內優先升級體驗5G。（編輯：黃國倫）1090306