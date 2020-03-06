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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

全聯7日起販售600毫升台酒酒精 售價75元

最新更新：2020/03/06 11:34

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）全聯今天宣布，將在7日起販售台酒酒精，每瓶600毫升，售價新台幣75元。家樂福表示，因設備生產問題，10日、11日將暫停販售台糖酒精，延後至12、13日。

武漢肺炎疫情持續蔓延，搶買口罩、酒精防疫已是日常一景，隨著酒精產量增加，民眾也能在更多通路買到商品防疫。全聯表示，繼販售台糖酒精後，全台門市7日起開賣「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」，一瓶600毫升，建議售價75元。

不過，澎湖、金門等外島門市將延後一天至8日開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主，販售數量以各店現場貨量為主。

全聯指出，開賣時間以各店開門營業時間與現場販售貨量為準，每人限購一瓶，售完為止。民眾須滿18歲以上才可購買，呼籲民眾不需過度囤積防疫商品。

家樂福表示，全台137家分店自1日起連續10天進貨販售350毫升的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，不過，因生產設備問題，10日至11日間將暫停販售，延後至12日至13日進貨販售。

家樂福共計到貨12萬9600瓶，預計分批10天到貨販售，每天到貨約1萬2960瓶，各分店依據來客數配貨，家樂福說明，量販各店分配貨量最少60瓶，最多300瓶；便利購各店分配貨量每天最少12瓶，最多可到120瓶。另外，購買者須滿18歲以上，且每人限購1瓶。（編輯：郭萍英）1090306

地機族
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