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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎疫情衝擊 台北101宣布垂直馬拉松延期

最新更新：2020/03/06 15:46
台北101 6日宣布將延後舉辦今年度的「台北101垂直馬拉松」，並將根據之後的武漢肺炎疫情發展，評估後續舉辦日期及相關期程。圖為2018年台北101垂直馬拉松。（中央社檔案照片）
台北101 6日宣布將延後舉辦今年度的「台北101垂直馬拉松」，並將根據之後的武漢肺炎疫情發展，評估後續舉辦日期及相關期程。圖為2018年台北101垂直馬拉松。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇思云台北6日電）因應新冠肺炎疫情、避免群聚感染、保障選手健康，台北101今天宣布將延後舉辦今年度的「台北101垂直馬拉松」，並將根據之後的疫情發展，評估後續舉辦日期及相關期程。

防疫資訊

近年來隨著全球超高大樓建築愈建愈多，登高風潮也跟著興起，台北101自2005年首度舉辦時，就以91層樓、共2046階、垂直高度390公尺規模，創下全世界難度最高、挑戰最鉅的紀錄。

每年5月的「台北101垂直馬拉松」是一年一度國際盛大體育賽事，吸引來自全球來自全球40多國、5000多人等各地登高好手同台較勁，2020年「世界盃垂直馬拉松」也再度選在台北101舉辦，往年3月就會開放報名。

不過，今年因為武漢肺炎疫情一發不可收拾，台北101今天宣布將延後舉辦今年度的「台北101垂直馬拉松」，並將根據中央流行疫情指揮中心公布的疫情發展，調整、評估後續舉辦日期及相關期程，詳情可注意官方粉絲頁公布。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林孟汝）1090306

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