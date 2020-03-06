印度女大生移植男性雙手 新手膚色形狀漸變女性

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度普恩一名21歲女子因車禍接受男性捐贈雙手移植，為亞洲首例跨性別雙手移植手術；一年後，原本膚色黑的男性雙手慢慢變成膚色淡、較修長的女性雙手，成為罕見醫學案例。

印度快報（Indian Express）今天引述印度阿姆里塔研究院（Amrita Institute）整形與重建外科主任耶爾（Subramania Iyer）說，團隊正在記錄這名女性雙手的顏色、外型和手指的變化，希望能在醫學學術期刊上發表論文，但這需要時間。

家住印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）普恩（Pune）的21歲女大學生施里雅（Shreya）2016年9月搭車前往卡納塔卡省（Karnataka）馬尼帕爾技術學院（Manipal Institute of Technology）途中遇到車禍，被迫截掉雙手。

在等待雙手捐贈者一年後，施里雅在阿姆里塔研究院接受雙手移植手術，所移植的雙手是2017年8月去世的克勒拉省（Kerala）20歲男子捐贈。

不過，和施里雅原來的膚色相較，來自男子的雙手膚色較黑，而且是男性較粗大的雙手。施里雅在接受訪問時說，她不是很關心雙手膚色的問題。

在移植新的雙手一年後，新雙手膚色逐漸變淡且與施里雅的膚色漸漸一致，雙手的形狀和手指也慢慢變得修長，成為一雙女性的手，讓醫生驚訝不已。

施里雅指出，她不知道雙手的「轉型」是如何發生的，但現在這雙手符合「我的調子」。她在日記中寫道：「有時好的東西會分解，以便更好的東西能夠結合在一起。」

耶爾表示，全球目前進行不到200例的雙手移植手術，但還沒有科學紀錄記載移植雙手的膚色可以改變。先前有一名阿富汗士兵接受印度一名男性捐贈的雙手移植，也曾注意到膚色略有變化。但研究院沒有太多相關文獻資料，所以希望研究施里雅和阿富汗士兵這兩個案例，撰寫論文發表在學術期刊上。

參與施里雅雙手移植手術的外科醫師夏瑪（Mohit Sharma）說，跨性別雙手移植手術的研究有限，在西方曾有跨性別雙手移植手術案例，但迄今還沒有相關科學研究。

夏瑪研判，可能在移植手術後的一年之間，捐贈者雙手和接受移植者身體間的淋巴通道完全打開，允許兩者之間體液流動，接受移植者產生黑色素的細胞逐漸取代捐贈者的細胞，才導致兩者膚色逐漸一致。

為施里雅進行物理復健的物理治療師杜克（Ketaki Doke）說，手術完成後，接受移植者的神經開始對新雙手發送訊號，這稱為神經支配；慢慢地，這雙來自男性的新雙手開始適應女性的身體，並自我肌肉修復，這可能是雙手慢慢變得修長女性化的原因。

此外，還有醫生猜測，女性賀爾蒙可能也是影響雙手改變的原因之一。（編輯：馮昭）1090306