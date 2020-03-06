武漢肺炎恐從歐美燒回亞洲 陳時中籲人類團結

（中央社記者張茗喧、陳至中台北6日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，武漢肺炎延燒歐美，未來一旦燒回亞洲，台灣恐同時面對亞洲、歐美夾擊，須審慎因應，呼籲人類團結，才不會被病毒各個擊破。

陳時中下午在記者會中表示，武漢肺炎世界大流行已不可避免，亞洲這一波疫情當中，台灣可說是守住了，但一旦疫情擴散到世界各國後，情況將更複雜，同時牽涉外交關係，畢竟台灣不可能鎖國，未來將面臨第二波考驗。

他解釋，所謂的「這一波疫情」指的是從中國掃出來到亞洲的疫情，雖然台灣有出現個案，但新增速度非常緩慢，目前看來有守住，但第二波自亞洲往歐洲蔓延的疫情已造成歐洲快速出現個案，他大膽預測「歐洲個案很快會比亞洲多」，現在更進一步往美洲、非洲、中東延燒。

陳時中說，隨疫情蔓延歐美，未來可能再從這些區域燒回台灣，屆時台灣得同時面對來自兩面的疫情夾擊，當然希望中國、亞洲疫情盡快穩住，才能針對單一戰線應戰。

他表示，目前中國正在拚復工，顯露出來的疫情數據似乎有在減緩中，不知是為了拚復工的數字，還是防疫真實狀況，但若從死亡人數來看，認為中國疫情仍不樂觀。

陳時中強調，台灣雖然守住第一波疫情，但仍有第二波要面對，必須審慎因應，因此才做了各種社區防疫指引，擴大社區整備應戰。

陳時中也說，這次病毒來勢洶洶兵分兩路而來，一是心理、一是生理，各國紛紛因恐懼互相排斥對抗，但他呼籲人類應合作對抗病毒，「人類要團結對抗病毒，不團結就會被病毒各個擊破。」（編輯：管中維）1090306