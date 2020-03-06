網傳徵用口罩贈日本 經濟部澄清：假消息

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）網路謠傳台灣贈送口罩給日本，經濟部臉書澄清，先前准許出口日本的是防花粉口罩，並非防疫用的醫療口罩，不在政府徵用範圍，政府也未將徵用的口罩送給日本。

武漢肺炎疫情蔓延，網路謠言也滿天飛。有網友貼文表示：「怎麼搞的？口罩2月份仍然出口千萬片，經濟部專案核准，原來是將政府徵用的口罩專案送給日本了？」

經濟部臉書貼文對此再次澄清，專案出口的是非醫療用口罩，不過，網路上仍有許多錯假訊息，經濟部強調徵用的口罩沒有送給日本。

經濟部表示，先前准許出口日本的「防花粉口罩」，不是防疫用的醫療口罩，也不在政府徵用的範圍，不會影響國內防疫用口罩供應。且這批口罩是廠商在1月24日出口管制之前，就用日本運來的材料製造，準備裝運出口的貨品，因此，政府才給予專案核准。

經濟部說，海關是依據出口稅號審查，有部分商品稅號雖相同，但非防疫用口罩，因此，准許這些口罩透過專案申請，並向指揮中心報備後才能出口。

經濟部說明，獲准專案出口的口罩有符合不是國內防疫用、不在政府徵用範圍、不會影響國內防疫用口罩供應等三不原則，醫療用口罩會優先供應台灣，經濟部也會繼續全力拚口罩產量。（編輯：楊凱翔）1090306