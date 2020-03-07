大阪兩展演場武漢肺炎確診者暴增 已知39人

（中央社記者楊明珠東京7日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，日本大阪府6日宣布新添13名武漢肺炎確診者。已知參加日本大阪2座展演場2月中旬演唱會的相關人士有39人確診。

日本關西電視台報導，日本大阪府6日公布新增13名武漢肺炎確診者，其中8人去過大阪市小型展演場。13名確診者當中，住在大阪市年齡在20幾歲至70幾歲之間的有7名男女。

13人當中有8人曾去過大阪市北區的小型展演場「Soap opera classics 梅田」。其他有5人是去過兩座大阪市展演場的確診者的家屬或同事。

3月4日確診的大阪市50幾歲男士以及在東京確診的2名30幾歲女性也曾造訪過大阪的小型展演場。

總計，到過大阪市這兩座小型展演場的確診者累計達39人。

日本讀賣電視台6日報導，位於大阪府都島區的一座小型展演場「Arc」2月15日、16日舉辦演唱會活動，前來觀賞的民眾和相關人士已知有16人確診。

這16人所居住地區分布於大阪府、京都府、神戶市、愛媛縣、高知縣、北海道札幌市等地。其中一人2月19日與23日也到過大阪市北區的小型展演場「Soap opera classics 梅田」，這座展演場已知有4人確診。

去過兩座展演場的確診者人數持續增加，大阪府研判可能是群聚感染，呼籲與去過這兩座展演場有關的人士約400人儘速聯絡保健所。（編輯：徐睿承）1090307