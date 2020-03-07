隔離者視訊看病全台上路 初診無健保者均適用

花蓮縣衛生局針對居家隔離及居家檢疫兩類民眾醫療需求，整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務，由家屬代為掛號、取藥即可完成看診。（花蓮縣衛生局提供）中央社

（中央社記者張茗喧台北7日電）因應武漢肺炎疫情，衛福部決議開放居家隔離、檢疫者視訊看診，即便初診或無健保者均適用，凡是非發燒、呼吸道症狀者有就醫需求，可由衛生局安排看診、家屬領藥，2月26日已上路。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至2月底，全台居家隔離者有超過1300人、居家檢疫者有近3萬人，這些民眾在隔離期間有就醫需求，即便不是發燒、呼吸道症狀等武漢肺炎疑似症狀，也無法出門就醫。

衛福部2月間召開會議討論防疫配套措施，決議放寬規定，將居家隔離、檢疫的民眾納入通訊診療範圍，若隔離期間身體不適，即便是初診病人也能遠距看病。

根據規定，居家隔離、檢疫民眾有就醫需求時，可撥打地方衛生局防疫專線，視訊診療僅限無發燒、無呼吸道症狀但有醫療需求或慢性病患者，由地方衛生局協助安排醫療機構，即便無健保身分者也可自費就醫；若有發燒、呼吸道症狀立即安排救護車至指定醫院就醫採檢。

視訊看診前，患者或家屬要先配合下載醫療院所使用的、有視訊功能的APP，並約定診療時間、掛號，看診時醫師須全程在醫療機構中進行，以確保患者隱私，若網路不穩可改為電話診療並錄音留存。

醫師開完藥、製作病歷後，再由家屬或代理人帶著居家隔離或檢疫者的健保卡到看診醫療院所過卡、繳費及領藥，同時規定醫師不得開立慢性病連續處方箋。

不過，若病人不同意接受通訊診療、醫院評估不適合或診療醫師評估仍有當面看診必要，則由衛生單位協助安排其他就醫方式。

健保署署長李伯璋今天接受中央社記者訪問時表示，截至6日，全台共有3417家醫療院所加入通訊診療，包括台北87家、北區248家、中區826家、南區177家、高屏2044家、東區35家。

李伯璋說，健保署日前已發出相關公文，新制已於2月26日全台上路。（編輯：陳俊碩）1090307