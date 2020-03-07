更多編輯台推薦新聞：
法國單日確診創新高關注防疫 前衛生部長讚台灣危機處理成功
國際

法國單日確診創新高關注防疫 前衛生部長讚台灣危機處理成功

台中亞緻大飯店3/9熄燈 退券機制公布
產經

台中亞緻大飯店3/9熄燈 退券機制公布

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
把握週末好天氣 10日中部以北降溫全台有雨
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情13/100

陳時中：WHO仍未建立世界醫療秩序整合權威性

最新更新：2020/03/07 13:41
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前左）到場視察，為第一線防疫人員加油打氣。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前左）到場視察，為第一線防疫人員加油打氣。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市政府今天邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、防疫指揮指揮中心指揮官陳時中致詞時強調，對抗病毒需要垂直、水平整合，充分合作才能打贏勝仗。

新竹市政府上月邀集台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹地區醫院、南門醫院組成「防疫作戰聯盟」，協調防疫分工，今天於新竹馬偕醫院進行防疫演練，由新竹市長林智堅、5家醫院院長及醫護人員等進行模擬出現確診病例後等應變情形。

陳時中到場視察時致詞表示，病毒是從心理戰與生理戰「兵分兩路」而來，其中心理戰最易被擊潰，會造成人與人之間的隔閡，因此需要大家團結，要謹慎，但不要緊張、恐慌，若無法充分合作，那這場仗就不容易打贏。

陳時中指出，防疫如同打仗，但目前對敵人的強度、散布的地點都無法掌握，社區中也許潛伏許多敵人，但只要整備好，發生任何情況都能「兵來將擋、水來土淹」，對敵人的狀況也會越來越了解、情報更清楚；而疫苗、藥物還需要時間。

「中央無法做所有事，執行面需要地方」，陳時中說，新竹市在新竹市長林智堅領導下，充分展現防疫決心與態度，包括醫院、市府等單位都動起來，與中央配合，成為中央最好的後盾、最好的執行者，防疫組織整合就能夠成功。

陳時中指出，每個國家都有不同防疫戰略，面對武漢肺炎第一波對於亞洲的攻擊，台灣算有守住，目前病毒持續往歐洲蔓延，未來也會到中東、非洲、拉丁美洲等，到時候就會有人道協助的問題，死亡率也將大幅增加。

陳時中說，世界衛生組織（WHO）對世界醫療秩序的整合，目前仍未建立出權威性，在全世界需要對抗病毒時，沒有可供信任的核心組織，會產生信心的動搖與危機，對全世界經濟活動產生很大影響，世界秩序的恢復時間也會拉長。

針對第45例確診病例的情況，陳時中接受媒體訪問時說，案45上月14日因肝臟疾病住院，20日出院後被列為需高度注意的名單，經擴大採檢揪出確診，目前收治負壓隔離病房，已針對相關接觸者進行調查追蹤。（編輯：方沛清）1090307

新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前左2）在新竹市長林智堅（前左）陪同下前往視察。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前左2）在新竹市長林智堅（前左）陪同下前往視察。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，針對出現確診病例後等狀況應變模擬，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前右2）在新竹市長林智堅（前右）陪同下到場視察。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，針對出現確診病例後等狀況應變模擬，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前右2）在新竹市長林智堅（前右）陪同下到場視察。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）到場視察並致詞。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日
新竹市政府7日邀轄內5間醫院進行武漢肺炎防疫演練，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）到場視察並致詞。中央社記者魯鋼駿攝　109年3月7日

延伸閱讀
竹市高雄傳5例疑似武漢肺炎通報 2例已排除

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報