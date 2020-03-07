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武漢肺炎／澳洲音樂家接觸者持續追蹤 隔離人數增至145人

最新更新：2020/03/07 15:17
染武漢肺炎的澳洲音樂家日前曾來台，相關疫調引發關注。中央流行疫情指揮中心7日表示，截至今天須居家隔離者增至145人。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）6日公布澳洲音樂家在台活動時序。中央社記者裴禛攝 109年3月6日
染武漢肺炎的澳洲音樂家日前曾來台，相關疫調引發關注。中央流行疫情指揮中心7日表示，截至今天須居家隔離者增至145人。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）6日公布澳洲音樂家在台活動時序。中央社記者裴禛攝 109年3月6日

（中央社記者張茗喧、陳至中台北7日電）染武漢肺炎的澳洲音樂家日前曾來台，相關疫調引發關注。中央流行疫情指揮中心今天表示，截至今天須居家隔離者增至145人，並重申樂團成員非必要別出門，建議採視訊上課。（延伸閱讀：澳洲音樂家就醫未採檢 專家：流鼻水非主要症狀

防疫資訊

日前曾來台演出的澳洲籍國際音樂家確診武漢肺炎，不僅曾於2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳演出，均有入座觀眾席，還曾舉辦記者會、接受專訪等，截至昨天共匡列147名接觸者，包括工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人需居家隔離。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，根據目前疫情調查，接觸者當中有7人已採檢，其中2人陰性，其他5人檢驗中，有進一步檢驗結果會跟大家報告，目前居家隔離者已增加至145人，也已掌握該音樂家曾到過的餐廳、接觸的人。

周志浩說，樂團部分總共匡列45人居家隔離，必須待在家裡、自我健康管理131個，也希望他們盡可能留在家裡，非得外出要戴口罩，身體不舒服要聯絡衛生單位就醫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，事發第一時間就呼籲樂團成員自主健康管理，把課程重新安排，可以用視訊上課、遠距教學。

外界好奇是否公開澳洲音樂家在台行程，陳時中表示，對疫情有幫助就公開，能掌握就不公開，不能掌握、範圍較大就會公開，這次仍然維持這樣的精神，根據目前狀況，就是專心把要隔離的隔離好、要檢驗的趕快做。（編輯：張芷瑄）1090307

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