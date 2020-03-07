台南四維地下道塗鴉留言 向醫護人員致敬

武漢肺炎疫情持續延燒，台南市東區四維地下道塗鴉區7日下午有民眾發起「抗疫藍儂牆」活動，歡迎民眾在牆上寫下留言，向第一線防疫醫護人員致敬及打氣。中央社記者張榮祥台南攝 109年3月7日

（中央社記者張榮祥台南7日電）武漢肺炎蔓延，台南市東區四維地下道塗鴉區今天下午有一場「抗疫藍儂牆」活動，目的是留言向醫護人員致敬，留言的人可獲贈1個口罩，但也有人留言不拿口罩，單純加油打氣。

「抗疫藍儂牆」由塗鴉團隊「思勃銳肯」主辦，團隊事先在四維地下道塗鴉區重新塗裝上色，再劃出500個小格子，下午3時起供民眾留言向醫護人員加油打氣，留言者可獲得1個一般型口罩。

活動承辦人張啟淳告訴中央社記者，平時因工作關係，團隊事先會購買口罩避免吸入粉塵，這次活動向醫護人員致敬，團隊決定拿出500個口罩送給留言者。

張啟淳表示，四維地下道塗鴉區的留言，將保留一段時間，也歡迎民眾路過時拍照打卡，傳送給對抗武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）的醫護人員，感謝他們的辛勞。

台南下午天氣不錯，豔陽高照，截至下午4時30分，團隊僅送出200多個口罩，但張啟淳說，有些人只留言，不拿口罩，單純向醫護人員加油打氣。留言者則對醫護人員充滿感激，包括「醫護人員超犧牲，為您們加油感恩」、「台灣加油，大家都辛苦了」。（編輯：孫承武）1090307