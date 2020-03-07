更多編輯台推薦新聞：
特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光
國際

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命
文化

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命

美華盛頓州武漢肺炎疫情緊 微軟亞馬遜遠距上班 學校網路授課
國際

美華盛頓州武漢肺炎疫情緊 微軟亞馬遜遠距上班 學校網路授課

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國民黨主席補選郝龍斌承認敗選 江啟臣勝出
首頁 / 生活

台南四維地下道塗鴉留言 向醫護人員致敬

最新更新：2020/03/07 17:21
武漢肺炎疫情持續延燒，台南市東區四維地下道塗鴉區7日下午有民眾發起「抗疫藍儂牆」活動，歡迎民眾在牆上寫下留言，向第一線防疫醫護人員致敬及打氣。中央社記者張榮祥台南攝　109年3月7日
武漢肺炎疫情持續延燒，台南市東區四維地下道塗鴉區7日下午有民眾發起「抗疫藍儂牆」活動，歡迎民眾在牆上寫下留言，向第一線防疫醫護人員致敬及打氣。中央社記者張榮祥台南攝　109年3月7日

（中央社記者張榮祥台南7日電）武漢肺炎蔓延，台南市東區四維地下道塗鴉區今天下午有一場「抗疫藍儂牆」活動，目的是留言向醫護人員致敬，留言的人可獲贈1個口罩，但也有人留言不拿口罩，單純加油打氣。

「抗疫藍儂牆」由塗鴉團隊「思勃銳肯」主辦，團隊事先在四維地下道塗鴉區重新塗裝上色，再劃出500個小格子，下午3時起供民眾留言向醫護人員加油打氣，留言者可獲得1個一般型口罩。

活動承辦人張啟淳告訴中央社記者，平時因工作關係，團隊事先會購買口罩避免吸入粉塵，這次活動向醫護人員致敬，團隊決定拿出500個口罩送給留言者。

張啟淳表示，四維地下道塗鴉區的留言，將保留一段時間，也歡迎民眾路過時拍照打卡，傳送給對抗武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）的醫護人員，感謝他們的辛勞。

台南下午天氣不錯，豔陽高照，截至下午4時30分，團隊僅送出200多個口罩，但張啟淳說，有些人只留言，不拿口罩，單純向醫護人員加油打氣。留言者則對醫護人員充滿感激，包括「醫護人員超犧牲，為您們加油感恩」、「台灣加油，大家都辛苦了」。（編輯：孫承武）1090307

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報