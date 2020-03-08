武漢肺炎拚快篩 診所可即時防治輕症轉介重症

武漢肺炎蔓延全球，目前確診是透過病毒核酸檢驗，大約需要4小時，且要把病人檢體送到實驗室，使用特殊儀器檢測。圖為病毒核酸檢驗作業。（中新社提供）

（中央社記者陳偉婷台北8日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣研發快篩試劑應戰。指揮中心莊人祥說，一旦社區流行時，診所使用快篩試劑，15-20分鐘即驗即知，能發現輕症病人、迅速轉介較嚴重患者，啟動防疫作為。

中央研究院上午宣布，成功合成能辨識COVID-19（武漢肺炎）新型冠狀病毒核蛋白質的單株抗體群，接下來將與數家廠商談合作生產，未來可比照流感，開發出的武漢肺炎快篩試劑，提升採檢量能。

目前確診武漢肺炎是透過病毒核酸檢驗，大約需要4小時，而且需要把病人檢體送到實驗室，使用特殊儀器檢測。中研院合成的新狀病毒（SARS-CoV-2）單株抗體群，作為快篩試劑，15-20分鐘後，現場就知結果。

疫情指揮中心監測應變官莊人祥晚間受訪時表示，快篩可提升台灣的檢驗量能，如果未來快篩準確性很高，只要15分鐘就能檢測，意即一般診所就能進行，有2個層面的好處，針對輕症患者可及早防治、對症狀比較嚴重的患者則可及早轉介，避免不良的預後發生。

莊人祥說，未來如果社區有明顯的武漢肺炎流行，在診所就能快篩，輕症病人能及早知道自身狀況，如果確診，就快點回家隔離，並及早啟動相關防治作為，不把病毒傳給家人和周遭的人。

科學界尚未完全揭開武漢肺炎的神秘面紗，目前流行病學證據顯示，8成確診者都是輕症，有慢性病的中老年人重症風險比較高。但有些確診者未必發病，也可能沒症狀；或在發病前就已經具有傳染力。這些都有賴後續研究驗證。

有慢性病、年長者染疫後預後差；莊人祥說，若這類病人能在診所快篩，也就能迅速確診，及早轉介，避免延遲就醫而耽誤治療。

不過，莊人祥說，快篩只是初步的答案，因為還要檢視快篩試劑的「特異性」和「敏感性」，排除偽陰性和偽陽性，才能驗證快篩的準確程度。

以流感快篩舉例說明，特異性高，若確診陽性就是陽性；但如果驗到陰性，則未必是真的陰性；敏感性高的試劑則是驗到陰性就是陰性，但是偽陽性可能較高。

莊人祥說，在實驗室進行的病毒核酸檢驗的特異性、敏感性都高，就算未來診所有快篩，也必須要跟核酸檢驗配合對照，才能確診病例。

但是快篩仍有意義，他說，可協助臨床迅速診斷、應變，有助阻斷傳播鏈。目前相關研發還在進行中，也還需驗證和標準化，才能在臨床使用。

研發武漢肺炎快篩試劑，許多國家正在賽跑，莊人祥表示，國外已有抽血驗抗體的快篩，但抽血屬侵入性，且產生抗體通常是已感染過或處在疾病晚期階段的病人。台灣目前研發的是驗抗原，或可發揮及早防治應變之效。

莊人祥也說，據了解，衛生福利部食品藥物管理署已著手協助中研院準備後續審查工作；疾管署也會協助中研院進行驗證工作，以期快篩能及早在臨床運用。（編輯：陳清芳）1090308