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北市聯醫開設博奕門診 助擺脫賭博成癮

最新更新：2020/03/09 15:19
台北市聯合醫院松德院區3月起每週二、四上午9時至12時開設「博奕門診」，協助民眾擺脫賭博成癮。（圖取自Pixabay圖庫）
台北市聯合醫院松德院區3月起每週二、四上午9時至12時開設「博奕門診」，協助民眾擺脫賭博成癮。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者梁珮綺台北9日電）因沉迷賭博而走上絕路等事件屢見不鮮，台北市聯合醫院松德院區3月起每週二、四上午9時至12時開設「博奕門診」，協助民眾擺脫賭博成癮，重新回歸正常生活。

台北市衛生局心理衛生科長曾光佩表示，世界衛生組織（WHO）將賭博行為依嚴重性與型態分為「娛樂性」、「問題性」與「病態性」，其中，「病態性」即「賭博成癮」或「嗜賭症」。

曾光佩表示，成癮形成原因相當複雜，可能有生理或心理因素，例如藉由賭博逃避工作壓力等，一旦成癮，戒除也相當不易，且賭博成癮造成的問題不僅影響個人，也影響到家庭與整個社會。

她說，賭局沒有記憶，不會因為曾經輸了就會給更多勝出機會，聯醫松德院區本月起每週二、四上午9時至12時開設博奕門診，協助民眾擺脫賭博成癮，重新回歸正常生活。

聯醫成癮防治科醫師黃名琪表示，若出現「儘管家人或朋友勸我不要再做了，我還是停不下來」、「我試著不要去做，但不做就覺得坐立不安、情緒低落甚至容易生氣」、「儘管做這件事會有不好的事情發生（例如：跟別人吵架、把錢都花光了，甚至要跟別人借錢）我還是無法停止」、「我常常會想到這件事，也想要去做，而且花在上面的時間愈來愈多」等狀況，應盡快尋求協助。（編輯：方沛清）1090309

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