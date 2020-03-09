向醫護人員致敬 超市業者10日起贈10萬杯咖啡

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）武漢肺炎疫情延燒，為了感謝第一線人員辛勞，超市業者表示，醫護、救護人員自10日起只要憑工作證或識別證到全台販售咖啡門市，即可免費兌換美式咖啡，全台限量10萬杯。

武漢肺炎疫情蔓延，相較全球各國，台灣疫情控制得宜，除了政府超前部署，醫護、救護人員功不可沒。為了感謝前線人員的辛勞，不少業者推出醫護優惠，像是台鐵就推出便當折扣優惠，全台醫護人員憑識別證購買台鐵便當，將可享9折優惠。

超市業者也力挺前線人員，全聯表示，「力挺抗疫前線、台灣加油」活動將自10日起開跑，醫護人員、救護人員只要憑工作證或識別證到全台520間咖啡販售門市，全聯將免費贈送咖啡。

全聯解釋，自有咖啡品牌OFF COFFEE藏有OFF字詞，是希望消費者來門市購物後，能喝杯咖啡稍微休息一下，類似台灣「奉茶」的概念，推出限定活動，是希望第一線人員能稍微休息片刻、補充能量。

活動期間指定人員每張證件每日限兌換一杯，每人、每日、每次最多限持2張醫護、救護人員證件，無法要求更換其他品項或續杯，活動全台限量10萬杯，送完為止。（編輯：郭無患）1090309