撤銷裁罰中火案 張子敬：廢止許可恐傷害很大

（中央社記者郭建伸台北9日電）環保署撤銷台中市府裁罰台中火力發電廠案，引發外界爭議。環保署長張子敬今天在立法院表示，撤銷下級機關處分確實為難，他雖可當好人不處理，但廢止許可恐造成很大傷害，坦言環保署無法等到訴願完成。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署長張子敬報告業務並備詢，在會前受訪談及2月25日撤銷台中市府裁罰台中火力發電廠案。他表示，推動環保仍要依法執行，過去處罰的罰鍰沒有急迫衝擊，環保署就依照行政救濟程序進行。

張子敬說，這次台中市府是廢止台中火力發電廠操作許可，導致機組不能操作，環保署認為影響較大，應做適當處置，否則事後產生更大影響，救濟恐來不及。

張子敬舉台化公司跟彰化縣府的訴訟案為例，環保署雖嘗試調解但沒有成功，所以環保署認為這次不能再這麼做，後續如果牽涉國賠恐影響基層公務員。

國民黨立委蔣萬安質詢時問，行政程序法明定，違法行政處分於法定救濟期間過後才得做出撤銷處分，但法定救濟期間是否過了，是否完全忽略法律規定。

張子敬表示，站在環保立場，環保署要支持台中市府環保局執法，但這是一個違反法令的處分，坦言環保署去撤銷下級機關處分也很為難。

張子敬指出，因為台化有相關經驗，台中市府這個案子也有可能走到國賠階段；雖然他可以當好人，都不要處理，讓訴願繼續走，但廢止操作許可導致中火機組停下來，造成傷害很大，甚至可能導致停電，直言環保署沒辦法等到訴願完成。

蔣萬安也追問，環保署撤銷處分前是否報行政院。張子敬說，沒有。（編輯：林興盟）1090309