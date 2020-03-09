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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎／室友採檢抗體都陰性 案44感染源應在菲律賓

最新更新：2020/03/09 15:38
指揮中心統計，台灣有45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。（中央社製圖）
指揮中心統計，台灣有45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。（中央社製圖）

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北9日電）台灣第44例武漢肺炎確診個案遭疑將病毒帶到菲律賓。疫情指揮中心執行官周志浩今天說，採檢案44的台灣室友為陰性，研判並非在台灣就染病，而是在菲律賓接觸感染源。

防疫資訊

菲律賓衛生部8日晚間宣布，菲律賓新增4例武漢肺炎確診病例，其中一例是38歲台籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台籍男子（案44）接觸。

外界質疑，案44可能在台灣就染病，傳到菲律賓。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩下午在記者會回應相關提問時表示，案44在2月28日至3月3日遊菲，3月3日開始身體不舒服，後來有就醫而確診。調查發現，案44和染病的菲律賓台籍病患有接觸，兩人是透過共同朋友認識，且是第一次見面。目前研判，應該是兩人在菲律賓有接觸到一個共同的感染源。

周志浩說，研判在菲律賓感染的原因是，如果台灣的案44在台灣就染病，理應長時間接觸的室友風險很高，但採檢發現，他在台灣同住的2名室友並沒有感染。研判應該是在菲律賓染病。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在記者會表示，台灣針對案44在台灣的2名親密接觸者採檢，2次採檢都是陰性，且台大團隊做了血清檢測，體內也沒有抗體。

指揮中心監測應變官莊人祥說，案44和菲律賓確診的台籍病患發病時間間隔僅一天，但根據研究發現，發病間隔中位數是4天，所以研判兩人互傳的機率低。但過去確實曾有發病間隔一天的案例，只是機率較低。

指揮中心指揮官陳時中則表示，依目前的科學證據顯示，案44的2名台灣室友採檢都是陰性，案44確診後，台灣通報菲律賓，菲律賓才對接觸者採檢而確診。但台灣的相關接觸者沒有症狀，認定在國外感染機率較高。（編輯：管中維）1090309

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