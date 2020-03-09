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清明掃墓 雲林籲分散人潮善用網路祭祖

最新更新：2020/03/09 15:31
雲林縣長張麗善（前排左6）指出，武漢肺炎疫情蔓延，雲林縣20鄉鎮市公所10日起至4月10日每天提供鄉親掃墓服務，縣府也呼籲民眾善用平日返鄉祭拜，或推派代表祭拜，並做好防疫措施，避免群聚感染。　中央社記者姜宜菁攝 109年3月9日
雲林縣長張麗善（前排左6）指出，武漢肺炎疫情蔓延，雲林縣20鄉鎮市公所10日起至4月10日每天提供鄉親掃墓服務，縣府也呼籲民眾善用平日返鄉祭拜，或推派代表祭拜，並做好防疫措施，避免群聚感染。　中央社記者姜宜菁攝 109年3月9日

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）清明連假將到，雲林縣府今天呼籲民眾善用平日返鄉祭拜，或推派代表祭拜，並配戴口罩、酒精消毒等措施，共同落實防疫工作，而3鄉鎮為降低群聚感染風險，提供網路追思服務。

雲林縣長張麗善表示，武漢肺炎疫情嚴峻，清明節將屆，20鄉鎮市公所已做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作，明天起至4月10日每天提供鄉親掃墓服務，以疏散人潮，減少交叉感染風險，讓鄉親掃墓祭祖安心放心。

雲林縣政府建議鄉親分散前往祭拜，提前或延後且盡量在平日祭祖，也請鄉親祭拜從簡，並推派代表祭拜，減少掃墓人潮，避免群聚感染。

若民眾要進到納骨塔追思，應配戴口罩並用酒精消毒，保護自己也保護他人，大家都平安。

隨著科技發展，對於因工作繁忙無法在清明返鄉祭掃民眾，雲林縣北港鎮公所、口湖鄉公所、二崙鄉公所配合民眾或旅外鄉親需求，提供網路追思服務，讓雲林縣民可安心在家祭拜先人，不受時空限制，隨時表達內心追憶與感念。

二崙鄉昨天出現返鄉祭拜的人潮，二崙鄉長鍾福助指出，鄉公所今年因應疫情，埤塘公墓推出網路追思，民眾可運用虛擬的1000元在線上供桌祭拜水果、上香、燒金紙。（編輯：李錫璋）1090309

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