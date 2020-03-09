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配合防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境

最新更新：2020/03/09 16:31

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）武漢肺炎疫情延燒，雲林縣北港朝天宮今天決議農曆3月19日遶境取消。土庫鎮順天宮也決議今年不遶境，部分經費捐贈給土庫國中、華聖啟能發展中心等單位購買防疫物資。

北港朝天宮每年農曆3月19日在北港鎮舉辦遶境祈福，並有真人藝閣展演，每每吸引上千人參與，因武漢肺炎疫情延燒，北港朝天宮今天召開董事會決議，今年遶境活動取消。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，民國64年時因故也曾取消遶境活動，廟方此次配合政府的防疫政策，擔憂舉辦活動有群聚感染的風險，因此取消今年遶境活動，但4月15日媽祖聖誕祭典照常舉辦。

土庫順天宮「塗褲媽」每年農曆3月23日聖誕當天都舉辦祈福遶境土庫市區活動，順天宮主委吳明貴表示，今年因武漢肺炎關係，決議配合政府政策，取消遶境活動。

土庫順天宮將省下的經費捐給土庫商工、土庫國中、華聖啟能發展中心等單位採購防疫物資，共同營造校園健康環境。

吳明貴指出，全球武漢肺炎疫情持續升溫，順天宮將於4月5日舉辦「護國禳災祈安植福」法會，為台灣祈福，祈求民眾安康、平安順利。（編輯：李錫璋）1090309

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