台灣是否參加WHA 陳時中：世衛現在自身難保

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北9日電）世界衛生大會（WHA）5月舉行，台灣能否受邀動見觀瞻。指揮中心指揮官陳時中今天說，世衛現在自身難保，只能靜心等待、觀察疫情發展，若有開會，台灣仍會向世界發聲。

COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲延燒，今天在中央流行疫情指揮中心的疫情簡報上，有媒體提問，世衛大會會不會因為疫情取消；若沒有取消，台灣是否會前往、表達台灣可協助國際之意。

世衛大會每年5月在瑞士日內瓦開會，但近年台灣都沒有得到邀請函，無法進場開會，只能在場外參與，舉行多國雙邊會議並爭取國際認同。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，世衛現在自身難保，台灣只能靜心等待，觀察後續疫情發展。如果世衛大會有召開，台灣還是要向世界發聲。

此外，記者會上也有媒體提問，有學者憂心，台灣先發生醫院內感染，是否沒有掌握社區感染狀況。

陳時中說，疫情在社區傳播是什麼樣子，大家都在觀察，就像是現在韓國、義大利、伊朗、或甚至中國的狀況；台灣現在是零星社區感染，如果要說有很多潛在病患，「也沒有人知道」，但就是控制不要讓疫情爆發，所有的努力都在做這件事；但如果不幸發生，也有完整的因應方案，都再跟時間賽跑。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在記者會表示，有關社區感染和醫院感染先後的問題，「當然是某種程度的推想」。舉例來說，如果台灣第一例從武漢回台的病人，直接到醫院、沒有任何的隔離，當然有可能馬上引發院內感染，並沒有說一定是先社區傳染才到院內感染。（編輯：陳清芳）1090309