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居家隔離檢疫也可就醫 奇美醫院推視訊診療

最新更新：2020/03/09 17:38

（中央社記者楊思瑞台南9日電）武漢肺炎疫情延燒，奇美醫學中心推出視訊診療，讓接受居家隔離、檢疫或自主健康管理民眾不用外出，在家就可透過手機視訊接受醫師看診。

奇美醫學中心醫療事務室主任施貞伶今天表示，醫師會在指定時間，在診間透過奇美醫學中心自行開發的視訊系統傳送簡訊給病人。病人在手機點選簡訊上的連結後，就可開始視訊診療；不須另外下載任何APP，不善於使用3C操作的長輩也可輕鬆操作。

施貞伶指出，院方接獲台南市衛生局安排後，將先由感染管制護理師了解民眾就醫需求，協助掛號並留下可進行視訊的手機號碼，並約定看診日期。護理師在看診當日護會再與病人聯繫，確認進行視訊時間。

施貞伶表示，配合健保規定，醫師於視訊診療開始時，會請病人在手機鏡頭前出示自己的健保卡及報上姓名以確認身分。診療後再請病人委託親友攜帶病人的健保卡、相關隔離通知書影本，至奇美醫學中心批價櫃檯繳費及領藥。讓配合防疫民眾安心健康管理，在保護他人之餘仍享有就醫保障。

因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，衛福部開放依規定「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」的民眾，在居家不便外出期間，遇到不是發燒、呼吸道症狀等武漢肺炎疑似症狀，但有急迫性醫療需求，能透過聯絡當地衛生局安排通訊診療院所，讓民眾不用出門也可以安心就醫，適用對象更於2月26日擴及應自主健康管理者。（編輯：孫承武）1090309

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