北義封鎖區450台僑平安 台灣留學生多已離開

（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）義大利封鎖北義米蘭所在大區與14個省，駐義代表處表示，經聯繫封省區內約450名台僑，目前狀況均安。駐義處呼籲國人非急需切勿前往封省區，滯留國人若無必要應盡快離開。

身在封鎖區的米蘭台商孫巍表示，因為機場照樣開放，據他所知8成的台灣留學生都已離開，其餘人也已買好機票，這兩天就會離開。

義大利8日凌晨下令對米蘭所在大區實施進出管制。但孫巍透露，推測可能因為義大利警力不足，他和太太今天特別開車去出城的高速公路轉了一圈，發現出城的交流道並無管制，還是可以自由出入。

至於封城區內的生活，孫巍也坦言「沒太大改變」，他早上照樣去家裡附近咖啡廳喝一杯咖啡，吧台滿滿是人，大家都沒戴口罩。

孫巍指出，義大利是軟性封城，所以區內的超市商店都開放，如果超市排隊的人潮太多，會稍微限制進入的人數，但多數人很難維持政府規定的「保持一公尺以上的間距」，即使在超市等密閉空間，也只有非常少數人戴口罩。

駐義代表處表示，目前北義台商多半在家遠距上班或輪班進入辦公室。

駐義代表處指出，近期若有急需離義返台的國人，可以與長榮航空駐米蘭分公司聯絡，將協助安排從米蘭搭機到倫敦或維也納等地轉機回台，歐洲還有許多機場對米蘭機場開放轉運，台僑也可自行選搭其他航空班機返台。

義國總理孔蒂（Giuseppe Conte）8日凌晨簽署總理令，擴大「紅色警戒區域」至米蘭所在的倫巴底大區（Lombardia）全境及其他14大城區，包括水都威尼斯（Venezia），盛產紅酒醋的摩狄納（Modena），義式火腿故鄉帕瑪（Parma），知名海邊觀光點利米尼（Rimini）等多個知名景點。（編輯：韋樞）1090309