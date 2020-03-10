海外網購實名制 4/16起沒認證第2次就無法通關

海關將逐步推動快遞包裹實名認證制，4月16日起，收件人未經實名認證的包裹，僅首次可放行通關，第2次將不受理通關，呼籲民眾下載官方APP「EZ WAY易利委」進行認證。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）海外網購族注意，海關將逐步推動快遞包裹實名認證制，4月16日起，收件人未經實名認證的包裹，僅首次可放行通關，第2次將不受理通關，提醒民眾快下載官方APP進行認證，避免收不到網購包裹。

為解決長期快遞貨物冒名通關、出事後難以追查的問題，同時確保國家稅捐，財政部關務署近年逐步推動實名認證制，近期將有更進一步作法。

關務署表示，4月16日起將正式實施新制，進口快遞貨物如果收件人沒有經過實名認證，首次仍會收單，讓貨物通關，但要求報關或快遞業者通知收貨人辦理實名認證；如果收件人不配合，遲遲未進行實名認證，下一次將不再受理通關，在收件人補完成實名認證前，包裹將無法進入台灣。

關務署官員指出，為了給予業者足夠緩衝時間，3月16日將先行試辦，在3月16日至4月15日輔導期期間，有收件人未經實名認證的包裹仍會收單，但會提醒快遞及報關業者，從4月16日起，遇到這類狀況，原則上將不再受理報關。

站在民眾角度，最關心是否會因此收不到包裹，或是會更晚收到包裹。關務署官員說，民眾只要下載官方實名認證APP「EZ WAY易利委」並註冊、完成認證，包裹就可順利通關，速度也不受影響；還沒認證的民眾，收到快遞業者通知補完成認證後，包裹也能通關。

關務署官員表示，目前只要民眾有下載APP、完成實名認證，包裹通關時，海關就會直接受理；等民眾逐漸熟悉實名認證制度後，下一步才會推動「逐筆申報」，在民眾使用實名認證APP確認報關內容無誤、確認後，再受理報關，提升實名認證強度。

關務署說，為減緩業者衝擊，避免影響通關時效，已在關港貿單一窗口建置「快遞收貨人身分識別資料預先查詢作業系統」，報關業者可於境外發貨前，先利用系統查詢，或另以關貿網路公司的實名認證系統，確認收貨人是否已完成實名認證。（編輯：楊凱翔）1090310