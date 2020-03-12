口罩實名制2.0 自然人憑證順暢健保卡登入卡關

口罩實名制2.0 12日上路，民眾反映一早登入就卡關，關貿網路公司表示，沒有當機，近6000人成功以自然人憑證登入預購，但因健保署主機一時難以處理過多登入量，導致以健保卡登入不順。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）口罩實名制2.0今天上路，民眾反映一早登入就卡關，關貿網路公司表示，沒有當機，目前已有近6000人成功以自然人憑證登入預購，但因健保署主機一時難以處理過多登入量，導致以健保卡登入不順。

口罩實名制2.0今天早上9時上路，民眾預購管道包括「eMask口罩預約平台」網站及「全民健保行動快易通」App，不論使用哪種管道，都必須要先通過身份認證。

其中「eMask口罩預約平台」接受民眾以自然人憑證及健保卡、搭配讀卡機登入，以「全民健保行動快易通」App不需插卡，輸入健保卡卡號及當初註冊密碼就可登入。

「eMask口罩預約平台」今早一開放，就有民眾反映「當機」。對此，負責預約平台建置、維運的關貿網路公司說明，系統並未當機，截至9點30左右，成功預購登記人數已近6000人，使用自然人憑證認證登入運作順暢，無法登入的民眾大多是使用健保卡認證登入。

關貿網路公司說明，使用健保卡認證登入，資料必須連到健保署主機，雖然已將預約平台及健保署主機間的頻寬容量開到最大，但初步判斷，因一下太多認證資料湧入，仍造成健保署主機難以負荷。

關貿網路公司也呼籲，實名制口罩預購期長達7天，且24小時都能登記，不是先搶先贏，民眾未必得在搶在第一時間上網登記，以協助分流，避免系統同時湧入過多流量。（編輯：林淑媛）1090312

口罩實名制2.0於12日上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但「健保快易通」APP一開放就大當機，頻繁跑出系統忙碌或錯誤訊息。中央社記者孫仲達攝 109年3月12日

口罩實名制2.0上路就塞爆 健保APP搶修完成

（中央社記者張茗喧台北12日電）口罩實名制2.0今天上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。健保署長李伯璋說，已全力搶修「健保快易通」APP；經記者實測，9時50分已成功預購口罩。

口罩實名制2.0開放民眾網路預購成人口罩，維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元。

民眾可到「eMask口罩預約系統」網站以全民健康保險卡、自然人憑證預購，也可到「健保快易通」APP認證預購，預計釋出700多萬片、約233萬人份口罩。（編輯：李明宗）1090312