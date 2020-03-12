武漢肺炎／居家檢疫4度外出 桃園市政府重罰100萬元

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市一名居家檢疫者無視規定，4次外出遭警察單位查獲，桃園市政府衛生局今天除了祭出鐵腕重罰新台幣100萬元罰鍰外，也將違規民眾強制安置於檢疫處所。

桃園市衛生局下午發布新聞稿表示，一名從武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）流行地區入境的市民，被區公所通報為居家檢疫失聯對象，經警政單位協尋，查獲檢疫對象擅離檢疫地點，也不願意配合防疫作為，4次擅離居家檢疫處所，警方蒐證屬實移案衛生局。

衛生局新聞稿指出，個案為20多歲男性，2月29日自中國廈門入境，須居家檢疫至3月15日，卻分別於3月2日、3日、5日及10日外出購買食物。

衛生局表示，市府祭出鐵腕處以最高的100萬元罰鍰，並強制安置到檢疫處所隔離。

新法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」於2月27日起生效後，新竹縣男子林東京應配合居家檢疫卻失聯亂跑，新竹縣政府於3月3日開罰100萬元，是新法以來重罰的首例。

第2例是一名從廈門入境的男子未配合填寫資料，經機場協助到防疫旅館入住後，政府有關單位查訪卻不見人，11日被台北市政府開罰100萬元，並將男子移送高雄集中檢疫場所安置。（編輯：唐聲揚）1090312