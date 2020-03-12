對抗武漢肺炎 西班牙等歐洲多國祭因應措施

（中央社馬德里12日綜合外電）西班牙馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）今天表示，西班牙政府正考慮封鎖馬德里，作為遏制2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的措施。

阿尤索在地方電視頻道Tele 5上指出：「根據我們過去幾個小時的觀察，封鎖馬德里的可能性正在考慮中。」西班牙政府昨天否認有任何這類的封鎖計畫。

挪威機場營運公司Avinor今天告訴「挪威廣播公司」（NRK），挪威正考慮是否關閉若干機場，作為遏制疫情的當措施之一。

Avinor執行長法克．皮特森（Dag Falk-Petersen）表示，挪威最大的奧斯陸機場可能會關閉兩條跑道之一。

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）昨天表示，捷克現正管制德國和奧地利邊界，禁止穿越官方邊界哨站，以助對抗疫情蔓延。

捷克是歐洲聯盟（EU）申根地區（Schengen Area）之一。捷克新聞社（CTK）報導，捷克將從明天開始進行邊境檢查。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）今天指出，英國並不認為有必要採取美國式的飛航禁令，以因應疫情擴散。

美國總統川普下令30天內禁止來自歐洲的旅客入境，但來自英國的旅客不受此禁令影響。

義大利羅馬機場當局表示，計畫縮減費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）及西安比諾機場（Ciampino Airport）的客運航廈作業規模。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090312