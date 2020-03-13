油價大跳水 下週汽柴油估分別降3.8元及4元

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）國際原油價格雪崩，根據中油公式，估汽、柴油自16日起每公升調降新台幣3.8元及4元，創下史上最高降幅紀錄，柴油跌至一字頭，每公升17.7元，實際價格依中油15日公布為準。

如依預估， 分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元，若下週再加滿50公升油箱，車主將省下190元，相當2個便當價格，汽油同時將創2016年3月以來新低價。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估16日起汽、柴油每公升約各調降3.8、4.0元，降幅將締歷史新猷。

根據中油資料，自實施浮動油價後，紀錄最大跌幅發生在2008年10月11日，當時汽油每公升調降2.3元，柴油降2.5元；若原油價格持續崩跌，將中油造成營收減少，存貨損失擴大，3月營收表現恐怕不樂觀。

產油國掀油價之戰，石油輸出國組織（OPEC）與俄國減產協議破局，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國將加入增產行列，武漢肺炎蔓延全球，重創石油需求，全球經濟前景蒙塵，加上川普宣布限制歐洲旅客入境美國30天，本週國際原油價格急跳水。

12日紐約市場西德州中級原油的4月期貨價格下跌1.48美元，收每桶31.50美元，倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格下挫2.57美元，收在每桶33.22美元。

中油官網顯示，累算至3月12日的7D3B週均價為33.74美元，較上週50.50美元下跌16.76美元；新台幣兌美元匯率30.103元，較上週30.050元貶值0.053元。（編輯：張均懋）1090313