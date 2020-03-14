日本添35人確診武漢肺炎 愛知縣添2死

（中央社記者楊明珠東京13日專電）2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情快速在全球蔓延，日本新增35人確診、愛知縣新添2名死者。截至今晚10時，日本登記的確診者累計1422人。

武漢肺炎疫情在日本蔓延，日本各地自治體、厚生勞動省的統計顯示，今天愛知縣名古屋市新添2位死者。兵庫縣、北海道、佐賀縣等地共新增35人確診。截至今晚10時（台灣時間晚上9時），日本境內確診及來自中國等的觀光客者共711人。

愛知縣名古屋市有2人武漢肺炎確診者死亡。今天愛知縣的名古屋、半田市新添3人確診，在這波疫情中，愛知縣累計10人死亡、114人確診。

名古屋市今天的死者之一年紀90多歲，他於本月10日確診武漢肺炎，可能是在發生群聚感染的名古屋市南區日間照護中心感染到新型冠狀病毒。另一名是確診武漢肺炎的高齡男性。

除了日本境內的確診者之外， 鑽石公主號郵輪乘客及船員確診者有697人、從武漢搭撤僑胞機返國確診者14人，總計確診者共1422人。其中死者共28人（日本境內確診死亡者21人、鑽石公主號確診者7人）。

日本境內及來自中國等地的觀光客確診者共711人，其中北海道137人、愛知縣114人、大阪府92人、東京都77人、兵庫縣56人、神奈川縣50人、千葉縣29人、埼玉縣22人、京都府17人、新潟縣14人、和歌山縣14人、高知縣12人、奈良縣8人、石川縣7人、三重縣7人。

厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫人員確診者共13人。

截至今晚為止，日本境內感染者有32人、鑽石公主號14人，總計46人屬重症。

在日本境內確診者及鑽石公主號確診就醫者，因症狀改善出院者共525人。（編輯：徐睿承）1090314