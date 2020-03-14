土耳其武漢肺炎增至5確診 9歐洲國家納入禁飛

（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）土耳其衛生部今晚證實新增武漢肺炎3例確診，使得境內確診數增至5例，全都來自同一個家庭。當局並將禁飛名單新增9個歐洲國家。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今晚與司法部長莒內（Abdulhamit Gul）、交通與基礎建設部長圖爾汗（Mehmet Cahit Turhan）召開共同記者會。克扎宣布：「出現前兩例後，我們證實新增曾與他們接觸的3起病例，他們全都來自同一個家庭，所有5個病例直接相關。」他表示，其中兩人有呼吸困難症狀。

為遏制俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，圖爾汗宣布於4月17日前新增9個歐洲國家禁飛，分別是奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典。從14日上午8時起，來自這些國家的飛機禁止降落。在此之前，中國、伊朗、伊拉克、義大利、韓國已遭土耳其禁飛。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎表示，從16日起，出國的土耳其公民於回國後必須休假14天進行自主隔離。除經理職以外，公司須對孕婦、休哺乳假者、身障和年逾60歲的勞工准假12天。

克扎並且宣布，醫院准探病的時間即日起改成辦公時間以後，訪客也會受限。

去年12月最早出現在中國武漢的2019冠狀病毒疾病，現在至少已蔓延全球123國，確診逾13萬6000例，造成超過5000人喪生。世界衛生組織（WHO）已宣告武漢肺炎疫情成為全球「大流行」。（編輯：徐睿承）1090314