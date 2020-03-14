新北社區感染防疫演習 侯友宜盼區域聯防兵推

因應武漢肺炎疫情，新北市14日上午舉辦大規模防疫演習，模擬3000名以上的確診病患實施醫療分流，輕症與無症狀者收治在集中隔離中心。中央社記者黃旭昇新北攝 109年3月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市武漢肺炎社區感染大規模防疫演習今天舉行，模擬3000名以上的確診病患時實施醫療分流，輕症與無症狀者收治在集中隔離中心。市長侯友宜盼望擴大區域聯防，實施兵棋推演。

演習由新北市長侯友宜擔任指揮官，並動員新北市政府各局處、國軍，於新店區央北社區舉辦。演習腳本經衛福部傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳指導。

演習現場採大規模實兵及預錄的方式進行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中全程觀禮，各縣市主動聯繫派員觀摩，超過450人參與實兵演習。

陳時中致詞時指出，面對歐洲疫情的變化迅速，國人要警惕小心但不需要過度恐慌，政府在邊境管制、疫情蒐集等，將會全面備戰，

侯友宜表示，新北市強化防疫戰力，與中央、民間並肩作戰超前部署，演習目的是讓各單位瞭解防疫扮演的角色，紓解醫療系統收治量能與負荷，輔以遠距醫療等計畫，將來強化志工與徵召退休醫護人員，提升各項防疫管控及應變能力，盼望建立防疫標準流程與其他縣市交流。

他說，須充足因應疫情管控，現在已開始在找退休醫護人員加入第一線，希望大家一起面對醫護人力不足。

侯友宜指出，疫情若擴大傳播時須有區域聯防的準備，實兵演練的動員人力太大，建議中央將來可推動北北基宜、桃竹苗、中彰投等縣市區域聯防，採取兵棋推演讓指揮中心有調度與支援概念。

演習在第四階段模擬「大規模社區擴散傳播」狀況，模擬當確診人數已達3000人，就醫民眾短期暴增衝擊醫院急診，模擬由新北市衛生局選擇疫情最嚴重的社區成立「市級前進指揮所」設立篩檢醫院，由亞東醫院收治重症患者。

演習中，新北市應變醫院的新北市立聯合醫院三重院區隨即啟動清空計畫，經盤點新北市醫院目前最大收治床數共678床，在台北區傳染病醫療網協助下，區域聯防的醫院收治1000名患者。

侯友宜致詞時表示，以此概念期望推動北台灣縣市的區域聯防，將來如果疫情擴大到一定人數，是否考慮封閉社區、封閉街廓、停止沒有必要的商業活動、人車管制，這些都是下一階段要做的超前部署。

另外，模擬2000名病情穩定且康復中的輕症或無症狀病患，經中央流行疫情指揮中心確認後，收治於「隔離收治中心」，除提供其原有生活照護，並以自動化監測系統及通訊診療照護。

侯友宜指出，這些地點都已經找好了。

新北市政府防疫人員表示，這與「方艙醫院」不同，所需要的醫療人力較少，將考量以偏遠地區的既有空間為主，讓病患維持既有的生活機能。

演習中，國軍陸軍六軍團則支援清理消毒作業。其他零星2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）個案確診、單一社區感染的模擬，也演習社區進出管制，新北市社會局、動物保護處，協助安置管制區內因父母發燒而需託人照顧的無症狀年幼孩童、寵物。（編輯：戴光育）1090314

因應武漢肺炎疫情，新北市14日舉行大規模防疫演習，市長侯友宜（前右1）、衛福部長陳時中（前右2）出席，侯友宜建議，疫情若擴大傳播，中央可實施擴大區域聯防，採取兵棋推演，讓指揮中心有調度與支援概念。中央社記者黃旭昇新北攝 109年3月14日