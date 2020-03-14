中市管制生煤條例部分無效 林佳龍：應適法性修正

（中央社記者郝雪卿台中14日電）行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」部分無效，當時促成這項條例通過的交通部長林佳龍今天表示，中央「空污法」已修正，地方政府也要做適法性修正，才不會與中央法令牴觸。

對於行政院昨天宣告「台中市管制生煤自治條例」部分無效，由於這項自治條例是林佳龍擔任台中市長時所推動，林佳龍上午前往台中市建國市場視察攤商使用口罩情形，接受媒體聯訪時，做以上表示。

林佳龍表示，他擔任台中市長時，促成台中市議會通過自治條例，大家可以思考為什麼雲林縣政府及縣議會通過的自治條例被宣告無效，台中市的自治條例卻生效，關鍵是台中並非「禁用」而是「管制」，台中的自治條例也沒有另訂罰則，而是遵守「空污法」規定。但「空污法」已經修正，地方政府就要趕快做適法性修正，才不會與中央法令牴觸。

林佳龍認為，地方政府不要以對抗方式處理空污問題，中央與地方要相互合作。過去他以「台中市管制生煤自治條例」作為槓桿，促使中火減煤、降載、更新設備，並且向中央爭取到以燃氣機組取代燃煤機組，都是具體成果。因此當中央修正「空污法」後，地方也務必要做配套修改，不要把責任都推給中央，地方也要努力。

林佳龍指出，過去他擔任市長4年任內，PM2.5平均每年下降2微克，去年只有降1微克，今年1、2月的空氣品質甚至惡化。因為自己任內4年提出86項改善措施，全面落實才能繼續進步，而不是把問題全部推給中火。

林佳龍強調，改善空污全民一起來，不要去獵巫，也不要把對抗中央當成政治提款機，最後得不償失，台中市長盧秀燕選前喊出「市長換人，空氣換新」，就要真的做到，不要推卸責任，他願意協助如何來做一些適法性的修正，讓台灣空氣品質能夠更好。（編輯：陳俊碩）1090314