中市生煤管制條例部分無效 盧秀燕：恐雪上加霜

（中央社記者郝雪卿台中14日電）對於行政院昨天宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，台中市長盧秀燕今天表示，未來燃煤狀況可能不減反增，對中部地區空污改善恐雪上加霜，衝擊中部民眾的健康。

盧秀燕上午出席109年全國媒體慢速壘球邀請賽開幕，對於行政院昨天宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，她接受媒體聯訪時，做以上表示。

盧秀燕表示，行政院宣告自治條例部分條文無效的目的，就是不准台中市減煤、改善空污，這項自治條例已實施4年，主要目的就是約束中火及其它民營燃煤大廠必須減煤改善空污，中央宣告自治條例部分條文無效，未來不管是公營電廠或民營燃煤大廠，都不受自治條例限制。

盧秀燕認為，台中市未來燃煤狀況可能會「不減反增」，發電機組也會越來越多，對中部地區空污改善恐雪上加霜，也衝擊中部地區民眾的健康，她建議中央務必深思，政府成立的目的即是要愛護人民、要改善空污、照顧人民的健康，不可逆向而行。

盧秀燕指出，這很可能是中華民國有史第一次，針對已實施4年的自治條例，為了護航台電、為了護航部分燃煤電廠，而宣告自治條例部分條文無效，尤其行政院是最高行政機關，去宣告經過地方民意機關通過的自治條例部分條文無效，這個動作恐違反憲政，也違反民主法治，恐有違法疑慮，中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

盧秀燕說，中部7縣市首長及690萬民眾，都非關心空污改善及中火燃煤問題，7縣市之間會就此做一些聯繫。如今行政院既然宣告自治條例部分條文無效，恐是找各種理由，「我想大概就是為所欲為了」。（編輯：陳俊碩）1090314