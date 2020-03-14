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英國擬讓6成人染疫獲保護力 陳時中：台灣不會做

最新更新：2020/03/14 15:46
外媒報導，英國考慮讓6成民眾感染武漢肺炎，達到群體免疫效果。指揮中心指揮官陳時中14日表示，在醫療體系不能完全承擔時，才會有這樣考慮，台灣離那個階段很遠，不會這樣做。（中央社檔案照片）
外媒報導，英國考慮讓6成民眾感染武漢肺炎，達到群體免疫效果。指揮中心指揮官陳時中14日表示，在醫療體系不能完全承擔時，才會有這樣考慮，台灣離那個階段很遠，不會這樣做。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）外媒報導，英國考慮讓6成民眾感染武漢肺炎，達到群體免疫效果。指揮中心指揮官陳時中今天表示，這是在醫療體系不能完全承擔時，才會有這樣考慮，台灣離那個階段很遠，不會這樣做。（編輯：卞金峰）1090314

（中央社網站）武漢肺炎全球擴散，英國擬採取讓國內6至7成民眾感染，以建立群體免疫的方式。流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣不會這樣做，要到醫療體系無法適當承擔時才會這麼做，台灣離那個階段「還非常非常遠」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）進入大流行。英國首相強生政府雖未明講，卻打算採取放任民眾染病、繼而普遍取得免疫的防疫政策。目標是達到「群體免疫」，讓國內達到一定程度的染病人口，從而獲得對新型冠狀病毒免疫，然後就不會再傳染給其他未染病的人。

陳時中下午在記者會上說，「台灣不會這樣做」，選擇這樣的方式是醫療體系已無法適當承擔，台灣離那個階段還非常非常遠。

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